Ilia Topuria anuncia su regreso a la UFC: "El campeón está de vuelta"

Ilia Topuria ha vuelto. El luchador ha compartido este jueves un carrusel de imágenes y vídeos en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que parece anunciar que volverá a pelear en la UFC: "Vuelve el campeón", han sido las palabras de hispano-georgiano en un publicación en la que le vemos entrenando tanto en el gimnasio ejercicios de fuerza y boxeando.

El luchador no ha revelado más en su post. Sin embargo, todo parece apuntar a que podría regresar al octógono más pronto que tarde. El pasado 27 de noviembre, Topuria comunicó que dejaba de competir hasta al menos el segundo trimestre de 2026 porque necesitaba tiempo para centrarse en asuntos personales: "Estoy pasando un momento difícil", comentaba entonces.

Y es que Topuria mantiene abierto un litigio familiar con su expareja, Giorgina Uzcategui, con quien tiene una hija. El luchador incluso fue citado a declarar en un juzgado tras denunciarle su exmujer por presuntos malos tratos.

¿Pelea en la Casa Blanca?

Tras estos convulsos meses, el Matador ha dejado caer que ya se encuentra centrado en su vuelta al octógono y podría haber comenzado ya su preparación para su defensa en el peso ligero, la cual tendrá lugar en los meses de verano ante Justin Gaethje, campeón interino de las 155 libras tras vencer a Paddy Pimblett en UFC 324.

Topuria ha compartido varios vídeos en los que se le ve entrenando con Javi Climent bajo la atenta mirada de Omar Montes, dando a entender que ya ha arrancado la puesta a punto para el duelo contra Justin Gaethje que servirá para unificar cinturones, muy posiblemente en la cartelera de la Casa Blanca del 14 de junio.

Islam Makhachev en el horizonte

Una victoria le haría tener una defensa de cinturón tanto en peso pluma como ligero... y quién sabe si le daría vía libre para subir a peso wélter para retar por fin al mismísimo Islam Makhachev e intentar convertirse en el primer triple campeón de la compañía.

