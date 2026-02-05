Iván Penalba hace historia y completa las tres ultramaratones más extremas del mundo

Iván Penalba ha logrado completar en doce meses un hito que solo 18 personas en la historia han logrado: terminar las tres ultramaratones más extremas del mundo. El ultrafondista valenciano ha acabado cuarto en la Arrowhead 135, la ultramaratón más fría del mundo, disputada en Minnesota en temperaturas entre los -40º y -50ºC.

"Es una condición que yo no puedo entrenar. Es muy complicado para mi, yo soy de Valencia. Estar a -40º o -50ºC bufff… No sé yo hasta dónde voy a poder llegar. Es brutal, es estar en un congelador durante muchísimas horas y no hay escapatoria", reconoce Iván Penalba a Antena 3 Deportes.

El utrafondista valenciano, natural de Alfafar, tardó dos días en completar los 217 kilómetros de la Arrowhead 135.

"Necesitas prendas que no transpiren para que el calor corporal se quede dentro y no se vaya para afuera. Con el viento la sensación era de que se te dormía completamente la cara e incluso dolía", recuerda Iván Penalba

"No me esperaba realmente acabar sano", admite el utrafondista valenciano

Y es que solo 18 personas en la historia han completado los denominados 'Tres Infiernos', es decir, la Badwater 135, carrera que se disputa en el Valle de la Muerte a unos 55ºC, la Brazil 135, la maratón más húmeda del planeta, y la Arrowhead 135, la ultramaratón más gélida del mundo, con temperaturas de hasta -55ºC.

Iván Penalba comenzó su trilogía en Brasil en enero de 2025, ganando la Brazil 135, la ultramaratón más húmeda y asfixiante del mundo. Unos meses después, en julio, terminó segundo en la Badwater 135. Y ahora, el ultrafondista valenciano ha finalizado cuarto en la Arrowhead 135, disputada en la gélida Minnesota. Penalba es el primer español y el segundo europeo en completar esta triple hazaña.

