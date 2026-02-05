Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina arrancan entre ciberataques rusos, apagones y actos vandálicos

Las autoridades italianas repelieron varios ciberataques de origen ruso contra sedes. El evento ha empezado entre incidentes técnicos y problemas de seguridad en la villa olímpica.

Los anillos ol&iacute;mpicos en Cortina d'Ampezzo, Italia

Los anillos olímpicos en Cortina d'Ampezzo, ItaliaEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Italia ha conseguido frustrar varios ciberataques rusos dirigidos contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, en concreto contra distintas sedes olímpicas y hoteles, según ha informado este miércoles el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Durante una visita oficial a Washington, Tajani explicó que los ataques se originaron en Rusia y agradeció la labor de los servicios de seguridad italianos por haberlos neutralizado.

"La ciberseguridad, un factor clave"

"La ciberseguridad se está convirtiendo en un factor clave, por lo que estoy muy satisfecho. Por supuesto, hemos informado a todas las demás autoridades pertinentes", señaló el jefe de la diplomacia italiana.

Según recogen los medios del país, Italia había reforzado con antelación los sistemas de protección digital ante el riesgo de ciberataques durante el desarrollo de los Juegos.

Un equipo especializado trabaja de forma coordinada con expertos del comité organizador para proteger las infraestructuras del evento, que se celebra desde este viernes hasta el próximo 22 de febrero.

Apagón a los 8 minutos

Y es que los Juegos de Invierno han arrancado con sobresaltos. Este miércoles 4 de febrero comenzó la competición con la primera jornada de curling, aunque lo hizo de forma accidentada. Apenas ocho minutos después del inicio de los partidos, un apagón dejó sin suministro eléctrico al Estadio de Curling de Cortina d'Ampezzo.

El fallo obligó a interrumpir momentáneamente los cuatro encuentros de dobles que se estaban disputando en ese momento: Suecia-Corea del Sur, Canadá-República Checa, Gran Bretaña-Noruega y Estonia-Suiza. El suministro se restableció unos ocho minutos después y la competición pudo reanudarse, aunque la imagen de la sede a oscuras nada más comenzar dio la vuelta al mundo.

Destrozan baños en la villa olímpica

A estos incidentes se suman actos vandálicos detectados en la villa olímpica. Según informó el diario Corriere della Sera, citando a la Policía, los baños del alojamiento de los atletas fueron objeto de destrozos en lo que se investiga como una posible brecha de seguridad.

Las pesquisas apuntan a que entre mediados de diciembre y mediados de enero se dañaron las duchas de unas 70 habitaciones repartidas en tres edificios distintos. El acceso a la villa, de nueva construcción, está restringido mediante pases especiales y códigos QR, por lo que los investigadores sospechan que se emplearon herramientas de corte rotativos.

La unidad antiterrorista de la Fiscalía de Milán se ha sumado a la investigación y se espera que el análisis de las cámaras de vigilancia permita esclarecer lo ocurrido en los próximos días.

