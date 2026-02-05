Las imágenes de los estragos de la borrasca Leonardo: el agua brota por los enchufes y alcanza las encimeras de las cocinas

Andalucía vive una situación sin precedentes por la borrasca Leonardo que ya se extiende al resto de la Península. Menores en brazos para ser llevados a un lugar seguro, desalojos durante toda la madrugada, casi 4.000 personas han tenido que salir de su casa, incluidos en Córdoba por el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir, que roza la mayor crecida en más de 40 años. Impresionante la fuerza del agua que deja imágenes muy impactantes.

Los vecinos luchan contra el agua en sus viviendas, en las que en algunas llega hasta la encimera de la cocina, en otras casas se convierten en fuentes y directamente expulsan el agua incluso por los enchufes. Grazalema se ha convertido en la zona cero de este temporal. Han caído 581 litros en un sólo día, más de 1900 litros en lo poco que llevamos de año. Algo histórico. Los vecinos, pese a estar acostumbrados a la lluvia, no recuerdan un episodio de esta magnitud.

