Desvelan los salarios de los pilotos de F1 en 2026: Alonso y Sainz, en el top-10

Consulta los sueldos de los pilotos de Fórmula 1 en 2026 y cuánto cobrarán Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen, Lando Norris o Lewis Hamilton.

Lance Stroll y Fernando Alonso, en BakúEfe

A un mes del comienzo del Mundial de Fórmula 1 en Albert Park (Australia), el medio Racing News 365 ha desvelado los sueldos estimados de todos los pilotos de la parrilla. Un calculo realizado tras contactar "con varias fuentes dentro del paddock", según explica el medio especializado en F1. "Las cifras recopiladas son sus ingresos anuales, excluyendo los bonus por equipo y por rendimiento, y cualquier contrato con sus patrocinadores personales2, puntualiza el citado medio.

El piloto mejor pagado, como era de suponer, es Max Verstappen (Red Bull) con 70 millones de dólares. El cuatro veces campeón del mundo de F1, con contrato con la escudería austriaca hasta 2028, lidera el ranking salarial de la actual Fórmula 1, justo por delante de Lewis Hamilton (60 millones). Y es que el siete veces campeón del mundo y actual piloto de Ferrari es el segundo mejor pagado.

Su compañero Charles Leclerc (Ferrari) figura tercero con un salario estimado de 34 millones de dólares, la misma cantidad que percibirá este año George Russell (Mercedes). Lando Norris (McLaren), actual campeón del mundo de F1, es el quinto piloto mejor pagado, siempre según los datos que facilita Racing News 365, con 30 millones de dólares.

Fernando Alonso (Aston Martin) aparece con el sexto mejor salario de la parrilla, embolsándose 20 millones de dólares. El bicampeón del mundo de F1 precede en este peculiar ranking de salarios a Carlos Sainz (Williams) y Oscar Piastri (McLaren), ambos con un suelo de 13 millones de dólares.

Pierre Gasly (Alpine), Alex Albon (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin) recibirán un salario de 12 millones de dólares. Y ya por debajo de los diez millones, figuran Sergio Pérez(Cadillac) con 8 millones; Nico Hülkenberg (Audi) con 7 millones; Esteban Ocón (Haas) con 7 millones; Isack Hadjar (Red Bull) con cinco millones; Valtteri Bottas (Cadillac) con cinco millones; Gabriel Bortoleto (Audi) con dos millones; Kimi Antonelli (Mercedes) con dos millones); Oliver Bearman (Haas) con un millón; y Liam Lawson (Toro Rosso) con un millón.

El ranking de salarios lo cierran Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Lindblad (Toro Rosso), ambos con un salario de entre 0,5 y 1 millón de dólares.

Salarios de los pilotos de F1 2026

Max Verstappen (70 millones de dólares)

Lewis Hamilton (60 millones de dólares)

Charles Leclerc (34 millones de dólares)

George Russell (34 millones de dólares)

Lando Norris (30 millones de dólares)

Fernando Alonso (20 millones de dólares)

Carlos Sainz (13 millones de dólares)

Oscar Piastri (13 millones de dólares)

Pierre Gasly (12 millones de dólares)

Alex Albon (12 millones de dólares)

Lance Stroll (12 millones de dólares)

Sergio Pérez (8 millones de dólares)

Nico Hülkenberg (7 millones de dólares)

Esteban Ocón (7 millones de dólares)

Isack Hadjar (5 millones de dólares)

Valtteri Bottas (5 millones de dólares)

Gabriel Bortoleto (2 millones de dólares)

Kimi Antonelli (2 millones de dólares)

Oliver Bearman (1 millón de dólares)

Liam Lawson (1 millón de dólares)

Franco Colapinto (0,5 - 1 millón de dólares)

Arvid Lindblad (0,5 - 1 millón de dólares)

