Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía: Noche de desalojos por el temporal, mientras se sigue buscando a una mujer

Leonardo está sacudiendo de forma intensa Andalucía. La borrasca ha provocado una noche de desalojos, sobre todo, en la provincia de Granada. En Dúdar (Granada), se ha ordenado la evacuación de al menos 120 personas. La localidad quedó aislada por su entrada natural y, tras habilitarse un camino vecinal, los habitantes del lugar se han subido a minibuses y camiones, con ayuda de los bomberos del Consorcio, los servicios de emergencia y protección civil, para ser conducidos al hotel en Granada.

Los vecinos más mayores han sido acompañados por los profesionales que estaban en la zona, no solo para ayudarles a desplazarse a los vehículos sino también para llevarles las maletas o bolsas que llevaban consigo. El desalojo se ha realizado de manera muy ordenada y antes del mismo se ha hablado con los vecinos para explicarles la situación del municipio y la idoneidad de pasar la noche en un hotel.

Pero la evacuación de Dúdar no ha sido la única, se han repetido en Huétor Tájar, en la provincia de Granada y en Arcos y en Jerez, en Cádiz. En toda Andalucía son casi 4.000 mil personas las que han tenido que salir de sus casas, incluidos, vecinos de Córdoba por el desbordamiento del río Guadalquivir.

Los ríos es la gran preocupación de esta jornada ya que en Andalucía llueve sobre mojado y el suelo no puede tragar más agua. El suelo está saturado de tanta lluvia y eso hace que aumente el riesgo de desbordamientos. El Guadalquivir roza la mayor crecida en más de 40 años. El río Ubrique y el Genil, en máximos. El Guadalete, desbordado. 14 ríos y varios embalses están en nivel rojo.

La peor noticia del temporal hasta el momento es la búsqueda de una mujer que cayó al río Turvilla. El aviso lo dio una mujer que la acompañaba en el momento de la desaparición. Ambas paseaban por Sayalonga, Málaga, con al menos un perro, cuando una de ellas, de unos 40 años, cayó al río. El perro que le acompañaba también habría caído al río, pero ha aparecido poco después.

La comunidad intenta recuperar la normalidad educativa. Los niños volverán a las clases menos en Almería y Jaén. Leonardo hace estragos en Andalucía, coincidiendo curiosamente con el día del meteorólogo.