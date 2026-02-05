Temporal Andalucía
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía: Noche de desalojos por el temporal, mientras se sigue buscando a una mujer
Sigue en directo online la información de última hora de la borrasca Leonardo en Andalucía.
Leonardo está sacudiendo de forma intensa Andalucía. La borrasca ha provocado una noche de desalojos, sobre todo, en la provincia de Granada. En Dúdar (Granada), se ha ordenado la evacuación de al menos 120 personas. La localidad quedó aislada por su entrada natural y, tras habilitarse un camino vecinal, los habitantes del lugar se han subido a minibuses y camiones, con ayuda de los bomberos del Consorcio, los servicios de emergencia y protección civil, para ser conducidos al hotel en Granada.
Los vecinos más mayores han sido acompañados por los profesionales que estaban en la zona, no solo para ayudarles a desplazarse a los vehículos sino también para llevarles las maletas o bolsas que llevaban consigo. El desalojo se ha realizado de manera muy ordenada y antes del mismo se ha hablado con los vecinos para explicarles la situación del municipio y la idoneidad de pasar la noche en un hotel.
Pero la evacuación de Dúdar no ha sido la única, se han repetido en Huétor Tájar, en la provincia de Granada y en Arcos y en Jerez, en Cádiz. En toda Andalucía son casi 4.000 mil personas las que han tenido que salir de sus casas, incluidos, vecinos de Córdoba por el desbordamiento del río Guadalquivir.
Los ríos es la gran preocupación de esta jornada ya que en Andalucía llueve sobre mojado y el suelo no puede tragar más agua. El suelo está saturado de tanta lluvia y eso hace que aumente el riesgo de desbordamientos. El Guadalquivir roza la mayor crecida en más de 40 años. El río Ubrique y el Genil, en máximos. El Guadalete, desbordado. 14 ríos y varios embalses están en nivel rojo.
La peor noticia del temporal hasta el momento es la búsqueda de una mujer que cayó al río Turvilla. El aviso lo dio una mujer que la acompañaba en el momento de la desaparición. Ambas paseaban por Sayalonga, Málaga, con al menos un perro, cuando una de ellas, de unos 40 años, cayó al río. El perro que le acompañaba también habría caído al río, pero ha aparecido poco después.
La comunidad intenta recuperar la normalidad educativa. Los niños volverán a las clases menos en Almería y Jaén. Leonardo hace estragos en Andalucía, coincidiendo curiosamente con el día del meteorólogo.
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | Cortada la carretera M-14, de acceso al aeropuerto de Barajas
Actualizamos ahora la situación en Madrid, donde se ha cortado la carretera del aeropuerto, la M-14. Se ha cortado por la rotura de una tubería el túnel de acceso a la terminal T4 de Barajas. La situación también es complicada en los accesos a la capital. En la comunidad el río Jarama también está en nivel rojo, con un valor medio de 2 metros. La alerta roja se activa al pasar del metro.
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | Día del meteorólogo
Coincidencias del destino, la borrasca Leonardo azota Andalucía el día en el que se rinde homenaje a los meteorólogos y desde Antena 3 Noticias hacemos mención especial para nuestras mujeres y hombres del tiempo porque tenemos a los mejores y con las ideas más originales. No basta con mirar por la ventana para ver "como hace". Ellos tienen la información más confiable y que tan útil nos resulta en nuestro día a día.
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | Cortes por la nieve
La nieve completa los cierres con la DSA-180 (km 0 al 9,5) y DSA-191 (km 8 al 10,6) en Salamanca; la ZA-103 en Zamora (km 8 al 16); la NA-137 (km 58 al 59), NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7,2 al 23,56) en Navarra; y en Cáceres con la CC-224 (km 0 al 31,3), CC-242 (km 0 al 16,2) y CC-437 (km 0 al 10,6). La obligación de llevar cadenas se extiende a 21 carreteras que muestran nivel rojo destacando la AL-5402, A-4030 y A-4301 en Granada-Almería; las oscenses A-1205, A-136, A-2606 y A-2611; y tramos en Cantabria (CA-183), Toledo (TO-1375), León (CL-635, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-315, LE-321, LE-460 y LE-473), Salamanca (SA-203) y Navarra (NA-137).
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | Puentes afectados por la borrasca Leonardo
También se ven afectados los puentes de la CO-4205 (km 0 al 12.61), CO-4207 (km 4 al 6), CO-7204 (km 0.5 al 4.26) y CO-7207 (km 0 al 1.53), junto a tramos en las vías CO-4102, CO-5211, CO-6103, CO-7100, CO-7212, CO-7409, CO-8201, CO-8203 y CO-8209. Sevilla suma otros 17 bloqueos en la red secundaria como la A-361 (km 0 al 16), A-451R1 (km 0 al 1,79), A-8126 (km 22 al 28,85), SE-3102, SE-4104, SE-5203, SE-5204, SE-5206, SE-5209, SE-6201, SE-6300, SE-9225, SE-BG-02, SE-BG-04 y las vías SE-485. El resto de cortes por inundación en la red secundaria afecta a Jaén con 13 vías; Málaga con 9 tramos; Granada con 8 carreteras en nivel negro; Huelva en la A-495 (km 84) y HU-3101; Almería en la A-399 (km 31,5); León en la LE-5705 (km 1 al 2); Cáceres en la CC-146 (km 3,4 al 3,9) y Pontevedra en la PO-11 (km 1,3 al 3). Simultáneamente, la nieve mantiene bloqueadas 16 carreteras de la red secundaria situadas en los puertos granadinos de la A-395 (km 32 al 39) y A-4025 (km 0 al 7,35); en las asturianas LN-8 (km 10 al 28) y SD-2 (km 0 al 7,2); y en las leonesas LE-481 (km 11 al 15,9), LE-315 (km 17 al 23) y LE-321 (km 40 al 45).
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | Suspendido el servicio ferroviario con origen y destino Vigo
Aunque la zona más castigada por la borrasca Leonardo es Andalucía, no es la única y el temporal ya afecta a la mayor parte de la península. El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido debido a las condiciones meteorológicas, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). "Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio", ha escrito Adif en su cuenta de la red social X.
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | 116 carreteras en nivel negro
La borrasca Leonardo mantiene 116 carreteras en nivel negro, con cerradas al tráfico, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve. De estas vías hay algunas nacionales afectadas como la N-323, en Cambil-Cárchel (Jaén), entre los kilómetros 60 y 61, y la N-630, en Guillena (Sevilla), del punto kilométrico 798,8 al 801,32. En la A-92, a la altura del puerto de la Mora (Granada), se permite la circulación con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 264 y 282 pese a la nevada. La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con 27 cortes totales en carreteras como la A-2101 (km 0 al 7), A-2102 (km 0 al 6,6), A-2202 (km 8 al 12), A-373R1 (km 0 al 1), A-405 (km 12,5 al 37,5), A-405R2 (km 0 al 1,5), CA-3102 (km 0 al 2,2), CA-3104 (km 0 al 7), CA-3110 (km 0 al 8), CA-3112 (km 0 al 1,5), CA-3113 (km 0 al 14), CA-4100 (km 0), CA-4102 (km 2 al 3,5), CA-4107 (km 0 al 7,5), CA-5101 (km 2 al 12), CA-6101 (km 0 al 8), CA-6105 (km 0 al 15), CA-6200 (km 6,8 al 8), CA-8102 (km 15), CA-8200 (km 6 al 10), CA-9101 (km 0), CA-9120 (km 8), CA-9208 (km 0 al 4,7), CA-9209 (km 0 al 4,1) y CA-9210 (km 0 al 4). Córdoba registra 19 cierres por lluvias que incluyen las autonómicas A-3131 (km 15,4 al 15,5), A-3278 (km 0,5), A-331 (km 25 al 25,1) y A-333 (km 30,6 al 46,5).
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | Preocupación máxima por la crecida de los ríos
Después de tanta lluvia el suelo no puede tragar más agua. La preocupación sigue puesta en los ríos y en posibles desbordamientos. El Genil, a su paso por Granada, alcanza ya en algunos tramos los 9 metros, se está desbordando. En Cádiz se han tomado medidas de contención ante el aumento del caudal del río Ubrique. Precisamente Ubrique es una de las localidades más afectadas por la borrasca Leonardo.
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | Siguen buscando a una mujer que cayó al río Turvilla
La peor noticia de este temporal es, hasta el momento, es la búsqueda de una mujer que cayó al río Turvilla. El aviso lo dio una mujer que la acompañaba en el momento de la desaparición. Ambas paseaban por Sayalonga, Málaga, con al menos un perro, cuando una de ellas, de unos 40 años, cayó al río. El perro que le acompañaba también habría caído al río, pero ha aparecido poco después
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | Casi 4.000 desalojados en Andalucía
Dúdar no ha sido la única localidad en la que se han producido los desalojos. En Huétor Tájar, Granada, hemos visto como varios menores eran llevados en brazos hasta un lugar seguro porque la fuerza del agua era impresionante. Evacuaciones también en Arcos y en Jerez, en Cádiz. Son casi 4.000 personas las que han tenido que salir de sus casas. También en Córdoba donde el desbordamiento del río Guadalquivir ha provocado que algunos vecinos hayan tenido que dejar la casa. Andalucía vive una situación sin precedentes.
Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía | Noche de desalojos en Andalucía
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el temporal que está azotando nuestra geografía. Esta ha sido una noche de desalojos, después de que se ordenase la evacuación de Dúdar (Granada). La localidad se quedó aislada por su entrada natural y, tras habilitarse un camino vecinal, los habitantes del lugar se han subido a minibuses y camiones, con ayuda de los bomberos del Consorcio, los servicios de emergencia y protección civil, para ser conducidos al hotel Luna.
