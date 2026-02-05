Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Pacto nuclear

Trump amenaza a Irán pero a la vez accede a negociar su programa nuclear

La reunión en Omán llega tras la presión de nueve países árabes y tras finalizar el tratado Nuevo START con Rusia, que abre una nueva era de incertidumbre nuclear.

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald TrumpEFE

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

Estados Unidos e Irán volverán a sentarse a negociar este viernes en Omán para abordar el programa nuclear iraní, en un contexto de máxima tensión diplomática y amenazas directas del presidente Donald Trump. La cita se produce después de que Washington cancelara inicialmente el encuentro, al rechazar Teherán que se celebrara en Estambul y exigir que fuera una reunión exclusivamente bilateral y centrada únicamente en su programa nuclear, dejando fuera sus sistemas de misiles.

Finalmente, la administración Trump ha accedido a mantener las conversaciones tras la presión de nueve países árabes aliados de Estados Unidos, que temían que la cancelación desembocara en una escalada militar directa contra Irán. Desde la Casa Blanca, fuentes consultadas reconocen off the record un profundo escepticismo sobre las posibilidades de éxito del encuentro y aseguran que la decisión responde más al respeto hacia los aliados regionales que a una expectativa real de avances.

La delegación estadounidense estará encabezada por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y por el yerno del presidente, Jared Kushner. Ambos mantendrán este jueves reuniones en Catar con las autoridades del país para coordinar posiciones antes de viajar a Omán, donde se producirá el contacto directo con Irán. El ministro de Exteriores iraní ha confirmado la cita a través de un mensaje en redes sociales.

Pese a la reapertura del diálogo, Trump no ha rebajado el tono. En declaraciones recientes, ha lanzado una advertencia directa al ayatolá: “Yo diría que debería estar muy preocupado”.

Fin pacto nuclear con Rusia

Este jueves expira el tratado Nuevo START, el último gran acuerdo de control nuclear entre Estados Unidos y Rusia, poniendo fin a más de medio siglo de intentos por limitar los arsenales atómicos de las dos mayores potencias nucleares del planeta. El tratado, firmado en 2010 y prorrogado en 2021, establecía un tope de 1.550 ojivas nucleares desplegadas por cada país, además de mecanismos de verificación destinados a evitar errores de cálculo y malentendidos estratégicos.

Su expiración deja al mundo sin ningún marco legal que regule los arsenales de Washington y Moscú, en un momento de máxima desconfianza mutua y de deterioro de las relaciones internacionales. “Lo que genera es un mayor nivel de incertidumbre y sobre todo un mayor riesgo de una carrera armamentística nuclear, que ya estamos observando en términos de armamento convencional”, nos ha afirmado Ruth Ferrero, experta en relaciones internacionales, y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sugerido que ambas partes podrían respetar de forma voluntaria los límites actuales, no existe ningún compromiso vinculante que garantice su cumplimiento. Por su parte, Donald Trump ha calificado la propuesta rusa como una “buena idea”, pero ha insistido en que preferiría negociar un nuevo acuerdo “mucho mejor”, que incluya no solo a Rusia, sino también a China. Precisamente, el creciente papel de Pekín en el tablero nuclear es uno de los grandes factores que complican cualquier intento de renovación. China, que hasta ahora ha mantenido un arsenal mucho menor, está modernizando y ampliando rápidamente sus capacidades nucleares, lo que preocupa tanto a Washington como a Moscú.

Ahora, según Ferrero, se abre un escenario de incertidumbre que podría arrastrar también a otras potencias y debilitar aún más el frágil equilibrio de seguridad global.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La embajada de Estados Unidos en Cuba lanza una alerta de seguridad por el riesgo de colapso

La Habana

Publicidad

Mundo

Jeffrey Epstein

Epstein habría contado con un intermediario de confianza en Barcelona para localizar a mujeres jóvenes

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes

Tres hermanas se tiran desde el balcón de casa tras prohibirles usar el móvil: "No podemos renunciar, nos estamos matando"

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump amenaza a Irán pero a la vez accede a negociar su programa nuclear

Apagón eléctrico
Apagón

La ciudad de Stuttgart, en Alemania, sufre un gran apagón: cortes en los trenes y problemas de tráfico entre las incidencias

Imagen de archivo del cofundador de Microsoft, Bill Gates
Epstein

La confesión de Bill Gates sobre su relación con Epstein: "Fui un insensato y un ingenuo al pasar tiempo con él"

El Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y otros representantes ucranianos
Abu Dabi

Ucrania destaca un inicio "productivo" de las conversaciones de paz a tres bandas con Rusia y EEUU

Representantes de los tres países se han reunido este miércoles en Abu Dabi para buscar la paz en Ucrania. Kiev señala que las conversaciones se han centrado en "medidas concretas y soluciones prácticas".

Antena3 Noticias
Confusión

La CNN confunde a Pedro Sánchez con el ministro de Defensa de Colombia: "Estas cosas pasan"

La cadena internacional tuvo una confusión al mostrar la cara del ministro colombiano en lugar de la del Ejecutivo Español.

Representación del satélite canadiense GHGSat-C18 en órbita.

Rusia habría espiado comunicaciones de hasta una decena de satélites europeos con dos naves espaciales

Imagen de archivo de un puente

Muere el influencer Ángel Montoya al tirarse de un puente mientras grababa un reto viral

Virus mortal Nipah

Tailandia extrema las medidas de prevención ante el riesgo del virus Nipah

Publicidad