Detienen a un entrenador de fútbol base por delitos sexuales a tres menores en Málaga

Un entrenador de fútbol base de 55 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos menores de edad.

La investigación arrancó después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones de su hijo, a través de mensajería instantánea, con un técnico en un tono "muy afectivo" que iba más allá de la relación deportiva entre ambos.

Fueron los propios padres quienes, tras sonsacar información a su hijo sobre el vínculo que le unía con el ahora arrestado, averiguaron que el menor había sido agredido sexualmente, según ha comunicado este miércoles la Policía en un comunicado.

Después de escuchar al menor los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores de edad.

Muestra de imágenes pornográficas

Las pesquisas policiales apuntan a que uno de estos menores también fue víctima de agresión sexual y provocación sexual -se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador-, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

En la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la entrega de regalos a los menores para ganarse su confianza y acercarse a ellos.

No se descartan nuevas víctimas

Los agentes han intervenido el teléfono móvil del detenido para su volcado y análisis por expertos en informática forense, un protocolo al que también serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el esclarecimiento de los hechos.

Los investigadores no descartan la aparición de nuevas víctimas en relación con el arrestado, que será puesto esta tarde a disposición de la autoridad judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.