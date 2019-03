Peyton Manning: "Sin nuestra defensa no hubiésemos ganado la Super Bowl"

El veterano mariscal de campo Peyton Manning, de 39 años, tiene ya en su poder el segundo título de Super Bowl que consiguió después de ganar con los Broncos de Denver 24-10 a los Panthers de Carolina en la 50 edición de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Es el único en la historia de la NFL que lo ha conseguido con dos equipos diferentes, en 2007 lo logró con los Colts de Indianápolis, y además es el más veterano en alzar el trofeo Vince Lombardi.

Manning no quiso adelantar si se retira o no. "No se todavía cuales son mis planes de futuro, lo que sí tengo claro es que necesito un tiempo de reflexión junto a mi familia y luego decidir", declaró después de concluir su cuarto Super Bowl como profesional. En cuanto a lo sucedido en el terreno de juego del Levi's Stadium, de Santa Clara (California), Manning reconoció que la clave de la victoria estuvo en la gran ayuda y aportación que hizo la defensa encabezada por el apoyador externo Von Miller.

"Tenemos que darle una gran cantidad de crédito a la defensa de nuestro equipo, sin ella no hubiésemos estado en la lucha por el Super Bowl ni tampoco ganarlo", admitió Manning. "Pero esta ha sido la tónica de todo el año".

Miller provocó dos pérdidas de balón que derivaron en los dos touchdowns de Denver y la defensa de los Broncos anuló al mariscal de campo Cam Newton, de los Panthers, durante todo el partido. Manning lanzó para apenas 141 yardas y cedió el balón dos veces en uno de los partidos menos productivos de su ilustre carrera que podría haber llegado a su final, de hecho también fue derribado cinco veces por primera vez en un partido de la fase final y ni tampoco pudo dar un pase de anotación.

"Son marcas que dicen mucho en cuanto al rendimiento individual que tuve en el campo, pero al final lo que contaba era el triunfo del equipo y eso fue lo que conseguimos", destacó Manning, que concluyó el partido con 13 pases completados de 23 para sólo 141 yardas contra una gran defensiva de los Panthers (17-2), pero al final nunca pudieron con la mejor de los Broncos.

Manning reconoció que empatar la mejor marca de un Super Bowl con siete capturas y cuatro balones sueltos que forzó la defensa de Denver ante los Panthers no era una misión fácil de alcanzar. "Me siento muy, muy agradecido", destacó Manning. "Obviamente es un triunfo muy especial en mi carrera el poder concluir una temporada difícil con un título de Super Bowl".

En cuanto a lo que pensaba de la labor realizada por Newton, que llegó en plan de ganador y favorito en el mundo de las apuestas, dijo que era un jugador excepcional con un talento único y que le esperaban muchos momentos de gloria y triunfo. Manning también tuvo palabras de agradecimiento para Elway que confió en él cuando le ofrecido contrato con los Broncos después de haber estado toda la temporada del 2011 sin jugar y al entrenador en jefe del equipo de Denver, Gary Kubiak, que también hizo historia al ser el primero que logra tres Super Bowls con el mismo equipo, dos como coordinador y otro como máximo responsable.

"Gary siempre confió en mi trabajo y a pesar de los problemas de lesiones de esta temporada al final siempre pensó que era la mejor opción para el equipo", destacó Manning. "Creo que hicimos una gran temporada y al final tuvimos la recompensa de un gran triunfo y título".