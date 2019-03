Naroa Agirre roza la final de pértiga con 4,45

La donostiarra Naroa Agirre, presente por quinta vez en unos Mundiales de atletismo, se quedó a diez centímetros de la final de pértiga con una marca de 5,45 metros que la dejó decimosexta en la ronda de calificación, segunda de las que no pasaron.

La plusmarquista española (4,56 en 2007) se presentaba en Pekín con 36 años y una mejor marca de la temporada diez centímetros inferior a su récord. Para estar en la final había que saltar 4,60 o estar entre las diez mejores en la calificación.

Comenzó con un nulo sobre 4,15, altura que superó al segundo intento. Volvió a fallar en 4,30, pero salió airosa en la última tentativa. La siguiente altura (4,45) le resultó, sin embargo, más fácil. Se había entonado y voló por encima a la primera.

La barra en 4,55 exigía a Naroa estar a su mejor nivel del año y la donostiarra no pudo con ella. Falló dos veces y en el tercer intento abortó por dos veces la carrera. Terminó séptima en el grupo A y decimosexta en la general. Sexta en la final olímpica de Atenas 2004, Naroa Agirre ya había estado en una final mundialista: en Helsinki 2005, donde terminó novena con 4,35.

"Ahora mismo estoy con mal sabor de boca, dentro de un rato no sé, pero ahora no estoy a gusto", señaló la saltadora de 36 años, quien quedó con ganas de haber hecho más en su quinta participación en unos Mundiales. "Hasta 4,45 centímetros todo ha ido bien, he peleado, he estado en la prueba... pero en los 4,55 ya no", reconoció la donostiarra.