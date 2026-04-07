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Marcos Llorente frivoliza sobre la protección solar y los expertos le responden: "Está promocionando una conducta muy peligrosa"

El jugador rojiblanco ha vuelto a pronunciarse sobre los beneficios de exponerse al sol sin protección. El dermatólogo Raúl de Lucas le ha respondido en Espejo Público.

Marcos Llorente ironiza con el uso de la crema solar

Marcos Llorente frivoliza sobre la protección solar y los expertos le responden: "Está promocionando una conducta muy peligrosa" | Instagram: Marcos Llorente

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Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y la Selección Española ha vuelto a pronunciarse en sus redes sociales acerca de los beneficios de exponerse al sol sin la necesidad de usar protección solar. El ex del Madrid subió una publicación ironizando con los perjuicios que conlleva usar crema solar y después subió un vídeo paseando sin camiseta con su hijo y dejando una extensa reflexión.

"El sol lleva aquí millones de años. Tú llevas aquí... ¿cuánto? Y resulta que ahora el problema es el sol. No es el sol el que tiene que demostrar que no causa enfermedades. Son los que lo critican, los que tienen que demostrarlo. Y hasta ahora no lo habéis hecho... o igual es que nunca podréis hacerlo...", dice parte de su mensaje.

El futbolista, además de en sus redes sociales ha concedido entrevistas en las que ha refrendado su opinión, no solo con este tema, sino exponiendo los beneficios del uso de determinadas gafas dependiendo del momento del día.

No obstante, dermatólogos y expertos en el cuidado de la piel se han visto obligados a salir al paso para desmentir a Marcos Llorente y criticar que lance un mensaje tan "peligroso" a tanta gente teniendo en cuenta la influencia que puede llegar a tener.

"No se puede promocionar una conducta claramente peligrosa"

"Yo le diría que pensara antes de hablar, especialmente sabiendo la repercusión que tiene en la gente joven, eso sí, el ejerce su libertad como quiere, pero no se puede promocionar una conducta que claramente es peligrosa. Ni él ni nadie ha enseñado un estudio que demuestre que no existe riesgo exponiéndote al sol sin protección", ha explicado en Espejo Público Raúl de Lucas, dermatólogo.

"El 90% de la información sobre piel en redes es falsa"

"La exposición solar en superficies limitadas (antebrazo, cara...) con protección solar es suficiente para que estas absorban la vitamina D... Además, en revistas importantes de nuestra especialidad se ha informado de que menos de un 10% de toda la información de redes sociales sobre la piel está producida por dermatólogos, o sea un 90% es falsa", ha concluido de Lucas.

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