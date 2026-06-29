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Lamine Yamal, como un turista mas en Chattanooga

Los internacionales españoles gozaron de un día de descanso antes de comenzar a preparar el duelo de dieciseisavos de final ante Austria.

Lamine Yamal, en las calles de Chattanooga

Así fue el día libre de España en Chattanooga antes de comenzar a preparar el duelo ante Austria | Antena 3 Deportes

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Después de la batalla ante Uruguay, los futbolistas de la selección española de fútbol gozaron este domingo de un día de descanso en Chattanooga (Tennessee). Los de Luis de la Fuente recargaron pilas antes de comenzar la fase de eliminatorias del Mundial 2026, con un primer duelo de dieciseisavos de final ante Austria el próximo jueves 2 de julio (21:00 horas).

Todos los internacionales españoles trataron de desconectar y recargar energías antes de las eliminatorias del k.o. España, actual campeona de Europa, ya conoce su camino hacia la gran final del próximo 19 de julio, con Austria como primer rival y con Portugal y Croacia asomando en un posible duelo de octavos de final.

Este domingo todos los futbolistas españoles gozaron de un día libre con familiares y amigos en Chattanooga, el cuartel general de la selección española de fútbol durante el Mundial 2026.

Lamine Yamal, estrella del combinado español, llegó al hotel de concentración antes de la hora límite paseando por las calles de Chattanooga (Tennessee). El futbolista del Barça volvió al hotel de concentración del campo base de la selección española para la primera fase del Mundial andando como un turista más en la ciudad estadounidense, a pesar de ser una de las grandes estrellas del torneo.

Un personal de la seguridad privada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) escoltó a Lamine Yamal. Varios aficionados esperaban a los jugadores en la entrada del hotel, para hacerse fotos y lograr autógrafos sin éxito.

Un día libre que otros futbolistas, como Unai Simón y David Raya, aprovecharon para jugar al golf. Ambos volvieron al hotel con palos de golf, un deporte con calado en la concentración para desconectar.

Vuelta al trabajo pensando en Austria

La selección española de fútbol ha regresado este lunes a los entrenamientos para comenzar a preparar el trascendental choque ante Austria del próximo jueves. Marcos Llorente será el elegido para hablar ante los medios en Chattanooga (Tennessee).

La selección austríaca logro finaliza segunda del Grupo J, justo por detrás de la Argentina de Leo Messi. El equipo de Ralf Rangnick arrancó ganando a Jordania (3-1), perdió ante Argentina (2-0) y cerró la fase de grupos con un empate (3-3) ante Argelia.

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