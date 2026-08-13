Muere Prichard Colón, el boxeador que sufrió una lesión cerebral y pasó una década en silla de ruedas

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón ha muerto este jueves 13 de agosto a los 33 años, una década después de sufrir una grave lesión cerebral durante un combate que puso fin a su carrera deportiva y le obligó a permanecer en silla de ruedas.

La noticia fue comunicada por su padre, Richard Colón, a través de sus redes sociales. "Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo", escribió, antes de agradecer las muestras de cariño y las oraciones recibidas durante estos años.

Colón sufrió la lesión el 17 de octubre de 2015 durante su combate contra el estadounidense Terrel Williams, celebrado en Fairfax (Virginia). El púgil puertorriqueño recibió varios golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza, conocidos como 'golpes de conejo', que le provocaron un hematoma subdural y graves lesiones cerebrales irreversibles.

Hasta aquel momento, Colón, que tenía 22 años, permanecía invicto como profesional con un récord de 16 victorias, 12 de ellas por nocaut. Durante el octavo asalto del combate fue derribado en dos ocasiones y posteriormente tuvo que ser trasladado a un hospital de la localidad. Tras el enfrentamiento permaneció en coma en el Shepherd Center de Atlanta.

A partir de entonces comenzó una larga lucha marcada por las secuelas de la lesión. Su madre, Nieves Meléndez, se encargó durante años de sus cuidados y acompañó al exboxeador en diferentes tratamientos y terapias con la esperanza de conseguir alguna mejoría. El caso de Colón tuvo una gran repercusión dentro del mundo del boxeo y provocó cambios en el reglamento. Un año después del combate, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) creó una norma bautizada como 'Prichard Colón', en referencia a los golpes en la parte posterior de la cabeza.

En junio de 2021, el organismo también reconoció al puertorriqueño como campeón honorario. Colón recibió entonces un cinturón verde y oro, una distinción especialmente simbólica para un boxeador que había soñado con convertirse en campeón desde sus comienzos en el deporte.