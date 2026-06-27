La selección española confirma la lesión de Nico Williams y la de Yeremy Pino tras el partido ante Uruguay

Las dudas se confirman: el último partido de la fase de grupos ha pasado factura física a la selección española de fútbol. Yeremy Pino y Nico Williams se han sometido a pruebas este sábado en Chattanooga, donde la selección española tiene su base durante el Mundial. El primero abandonó el terreno de juego con un cabestrillo, mientras que el segundo presentaba una visible cojera al subir al autobús.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa mostró una actitud bastante agresiva durante todo el encuentro, algo que los aficionados españoles han criticado con dureza. En el minuto 87, Brian Rodríguez derribó a Yeremy Pino, provocándole, según ha informado la RFEF, un "esguince acromioclavicular", una lesión menos grave que la temida fractura de clavícula.

En el caso del extremo del Athletic Club, se han confirmado los peores pronósticos. Nico Williams, que abandonó el Estadio Guadalajara visiblemente afectado tras una dura entrada en los minutos finales, sufre una nueva lesión muscular en el aductor derecho, tal y como recoge el comunicado emitido por la RFEF.

Su regreso no está decidido

La disponibilidad de ambos de cara a los próximos partidos dependerá de su evolución. No obstante, no se descarta por completo su participación, ya que la Federación ha calificado ambas lesiones como "moderadas".

Con estas bajas, el seleccionador Luis de la Fuente pierde temporalmente a dos de sus principales extremos y, con ellos, dos importantes recursos ofensivos.

"Uno de los peores días" de la vida de Nico Williams

Minutos después del comunicado emitido por la selección española, Nico Williams también quiso pronunciarse a través de sus redes sociales. El extremo confesó que este había sido "uno de los peores días" de su vida, después de sufrir una nueva lesión en una temporada marcada por los continuos contratiempos físicos.

Asimismo, criticó con dureza la entrada de Nico de la Cruz en los compases finales del encuentro, una acción que, considera, estuvo "motivada por la frustración y la tristeza" y que "se podría haber evitado". Pese al duro golpe, el futbolista del Athletic Club cerró su mensaje con un tono optimista mostrando su deseo de volver a vestir la camiseta de España antes de que concluya el Mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.