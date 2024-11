Ilia Topuria, en El Hormiguero: "Yo al principio me ponía muchas veces enfermo, estaba flaco y perdía casi siempre"

Ilia Topuria es la gran sensación de la UFC y las artes marciales mixtas en este 2024. El hispanogeorgiano, que recientemente defendió con éxito su cinturón de campeón del peso pluma ante el entonces implacable Max Holloway, ha estado en El Hormiguero apenas dos meses después de su última visita. "Estoy como en casa", dijo nada más saludar a Pablo Motos.

"¿Noquear a Holloway? Era imposible para algunos. Si nadie lo ha hecho seré el primero en hacerlo, y así fue", empezó diciendo el siempre confiado luchador.

Sin embargo, Ilia ha querido sincerarse completamente en El Hormiguero al reconocer que su carrera dio un gran vuelco ya que al principio nada hacía pensar que fuese a ser campeón de la UFC: "No era nada talentoso, siempre estaba mocoso, flaco... mi hermano ganaba y yo perdía, y mi familia se apiadaba de mí y me decía '¿por qué no pruebas a tocar el piano o el violín?'", ha contado el nacido en Halle, Alemania. Su padre, como a la mayoría de hijos, fue clave en el desarrollo, la madurez y la mejora de Ilia: "Me dijo que cuando el mundo conociese mi talento iba a evolucionar el deporte, él me hizo creer en mí, confiar en mí, todo gracias a él".

Topuria también ha valorado el antes y el después de los combates: "El esfuerzo y el sufrimiento previo es tremendo, el perder peso, entrenar sin fuerzas, bajar las calorías, la prensa...", y después ya puedo comer con menos restricciones: "Intento comer pasta y algo de pizza, pero la pasta es lo que suelo echar más en falta".

Y como siempre, el miedo, la duda y el imaginarte situaciones no siempre tan favorables, están presentes en la vida de cualquier persona, y más en la de un luchador antes de salir a jugarse la vida en un cuadrilátero: "Eso es lo que te hace levantarte todos los días, hay que ser honesto contigo mismo, y la única forma de afrontar esto es prepararte bien. Y sí, siempre visualizo todas las situaciones, tengo que haber vivido mentalmente todo las semanas previas".

Sobre los detalles del combate ante Holloway, el peleador de 27 años ya sabía las combinaciones que quería ejecutar: "Sabía que iba a ponerle a dormir, él quería alargar el combate, yo quería boxear y hacerle derribos. Tenía claro que no dejarle tiempo para pensar y no dejar que hiciese su juego iba a desesperarle".

Topuria incluso explicó al detalle cómo consiguió noquear a Max: "Tras el segundo asalto ya sabía que lo iba a noquear, él apenas podía respirar, se dejó de cubrir la cara tras un golpe en el hígado y después ya estaba todo hecho", aunque también reconoció que se deshizo en elogios hacia el estadounidense tras ganarle: "Fue un ídolo para mí, le dije que ojalá fuese la mitad de lo que él ha sido".

Y, ¿qué pelea fue más difícil para el español? ¿Volkanovski o Holloway? "Fue Volkanovski, él tiene un alcance de golpeo al que no llegas, te puede ganar a los puntos sin darte cuenta, Holloway se exponía más". Lo que tampoco faltó fue el recadito a McGregor: "¿Pelear con él? Lo veo acabado, no tendría mérito ganarle, sería como pegarle a mi padre... Su deporte ahora es beber", explicó.

