El 'rifirrafe' entre Cristiano y Topuria en redes: "Que alguien como tú no sepa distinguir..."

Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria han protagonizado una especie de 'enfrentamiento' que pocos se esperaban. Hace unas horas se ha publicado un vídeo en el que el jugador portugués del Al Nassr habla sobre el combate entre Topuria y Holloway antes de que este se disputase. Las palabras de CR7 han llamado tanto la atención que hasta Ilia ha querido responderle en redes sociales.

"Topuria habla demasiado y no ha peleado con los mejores. Si le gana a Max, lo respetaré"

"Me gusta Max, es un chico duro... Topuria habla demasiado… Creo que cuando venció a Volk (Volkanovski) no estaba listo debido a esa patada... No se recuperó. Y Topuria no ha peleado con los mejores. Si le gana a Max, lo respetaré. A Max nunca le han noqueado, por eso será muy duro para Topuria", dice el exmadridista en una conversación captada íntegramente.

"No esperaba que alguien como tú no supiera distinguir entre la confianza y la arrogancia"

La respuesta del luchador hispanogeorgiano no se ha hecho esperar: "No esperaba que alguien como tú no supiera distinguir entre la confianza y la arrogancia. Pero, al final, todos reflejamos nuestra propia realidad en los demás. Te deseo lo mejor para lo que te queda de carrera y que Dios bendiga a tu familia", dijo el campeón de la UFC. Sin duda, unas palabras que no han gustado nada a Ilia, la nueva estrella de la UFC.

Y ahora, ¿revancha contra Volkanovski?

Tras noquear a Holloway, Topuria se abrazó con su anterior rival, Alexander Volkanovski, con el que podría volver a luchar en el futuro. Aunque con una condición que el español va a cumplir sí o sí, que su próxima defensa del título sea en España.

"Ahora mismo no quiero pelear con nadie, pero vamos a hacerlo de nuevo. Lo volveremos a hacer, te lo mereces. Ha hecho siete defensas o más. Si alguien lo merece, es él (Volkanovski). Vamos a hacerlo, hermano... Pero ¿Sidney? Eso nunca va a pasar. Soy el campeón, y si quieres pelear por el título otra vez, tiene que ser en Madrid, no en Australia frente a tu gente. ¿Por qué te daría esa ventaja?", concluyó.

La euforia de Ramos y el histórico beso a Juan Carlos I

Por otra parte, la euforia por el histórico nocaut de Ilia fue total en Abu Dhabi y 'El Matador' salió del octógono como loco para celebrar su ya célebre victoria ante Max Holloway. Sergio Ramos también lo celebró por todo lo alto y el combate tampoco se lo perdió Juan Carlos I. El Rey Emérito acudió a ver al hispano-georgiano en primera fila y pudo ver como hacía historia en las artes marciales mixtas.

Ilia Topuria dejó una imagen para el recuerdo, cuando fuera del octógono se acercó a Juan Carlos I y le besó en la cabeza, una imagen que corrió como la pólvora en las redes sociales.

