Zidane: "No es que no queramos, es que no podemos"

Zidane fue muy crítico tras la derrota ante el Betis. El Real Madrid se despidió de una desastrosa temporada de la peor manera posible: "No es que no queramos, es que no podemos. Pedir perdón a la gente. Lo mejor que puede pasar es que la temporada se acabe y ya está".

"Hay que aceptar cómo ha sido esta temporada. No hay que olvidarla, porque nos va a venir bien para el futuro. Ha sido un mal para que venga un bien", comentó el francés sobre el mal año de los blancos.

Sobre el futuro de Keylor Navas y Gareth Bale, Zidane no dio ninguna pista: "No sé si ha sido su último partido. Ya veremos lo que pasa".

Eso sí, sobre el galés fue más tajante: "Es verdad que no le he dado esa oportunidad de jugar en el último partido. Lo siento. Pero nadie sabe lo que va a pasar y cuando veo algo que no me cuadra tengo que hacer las cosas como creo. Nadie va a cambiar lo que ha hecho Bale, pero como entrenador tengo que vivir el presente".