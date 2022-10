Xavi: "Lo de Múnich fue una desgracia, un accidente... pero si jugamos la Europa League iremos como leones"

El Barcelona recibirá este miércoles al Bayern de Múnich en el Camp Nou en un partido grande pero que puede dar comienzo con el equipo culé ya eliminado de la Champions, si el Inter gana en casa al Plzen los de Xavi serán equipo de Europa League antes de que ruede el balón.

El Barça puede estar eliminado antes del partido ante el Bayern

Es un momento muy complicado para el Barça en Europa, aun así, los azulgrana buscarán la 'revancha' ante el Bayern y demostrar a su afición que pueden competir con los más grandes: "Tenemos que demostrarnos que aunque nos quedemos fuera podemos estar a buen nivel y podemos competir contra estos rivales y que lo de Múnich fue una desgracia porque hicimos para más. Fue un accidente, parece mentira el 2-0", ha dicho Xavi en rueda de prensa.

"Lo de Múnich fue un accidente, parece mentira que terminara 2-0"

La posibilidad de que el Barça pase es casi nula pero la esperanza, ¿es lo último que se pierde? "Tenemos una pequeña esperanza. Pero cuando no dependes de ti mismo… La situación es muy incómoda, soy positivo y me conocéis. Pero no dependes de ti, esa es la desgracia", asegura.

"Si quedamos eliminados es por errores nuestros"

Aun así, Xavi ha sido autocrítico y deja claro que el Barça puede quedar fuera por no haber cumplido previamente: "No hemos estado al nivel en algunos partidos. Lo hemos tenido en nuestras manos y ahora no dependemos nosotros. Así que son errores nuestros".

El ex del Barça respondió con ironía a la pregunta de '¿qué les diría a los jugadores del Plzen?': "Sólo faltaría eso. Estoy yo como para dirigir al Viktoria Plzen, lo que me faltaba ya. ¿No tengo suficiente?", comentó Xavi Hernández.

"Si acabamos en la Europa League competiremos como leones"

¿Es el Barça un tiburón herido? ¿Ha pensado ya en los posibles rivales de la Europa League? "Tanto como eso, no… Pero bueno, es una posibilidad. Mañana veremos el partido juntos y saldremos a jugar. Y si nos toca jugar la Europa League competiremos como leones y a ver lo que pasa", concluyó el técnico culé.