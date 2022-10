Xavi Hernández: "Nos importa muchísimo el cómo ganamos"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, opinó que "Dembélé estuvo estelar" en la victoria por 4-0 ante el Athletic, partido en el que el extremo francés hizo un gol y dio tres asistencias.

"El fútbol consiste en la toma de decisiones y los jugadores a veces están acertados y otras no. Dembélé siempre se la juega y es capaz de hacer estas cosas. Por eso insistí tanto en que se quedara", apuntó tras el choque el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Cuatro centrocampistas

La gran novedad del once inicial fue el dibujo con cuatro centrocampistas, algo que el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, admitió que no esperaba: "Sabíamos que saltarían a la presión alta y con Pedri teníamos un jugador más. Aún hubiésemos tenido que jugar más por dentro de lo que lo hemos hecho, pero nos ha salido muy bien. Y después Ousmane hoy nos ha marcado la diferencia", analizó.

"Mi función tan solo es ayudarles a entender mejor nuestra idea de juego"

El de Terrassa se quitó mérito por su cambio en el esquema: "El fútbol es de los futbolistas. Yo puedo tener una idea pero la plasman ellos. Se le da demasiada importancia al entrenador pero son los futbolistas los que ganan los partidos. Mi función tan solo es ayudarles a entender mejor nuestra idea de juego".

Otro jugador azulgrana que tuvo un papel destacado fue Alejandro Balde en el lateral izquierdo: "Está jugando con una confianza muy grande, está a un nivel espectacular y tiene un potencial físico y técnico tremendo. Además, tiene una competencia feroz con Jordi Alba y Marcos Alonso. Creo que es bueno, se nutren entre ellos".

El entrenador del Barça cree que están "bien" y que no han tenido un bajón de juego sino de resultados: "Vosotros analizáis en función del resultado. Yo no vi bajón el día del Inter, en el Bernabéu no estuvimos a nuestro nivel y aún así tuvimos nuestras opciones. En función del resultado sí es un bajón. En el juego, el día del Inter era para ganar, igual que en Múnich, igual que el día del Celta era para no ganar".

No descuidan su juego

El técnico azulgrana analizó el momento de un Barça que, pese a complicarse la Champions League y perder el Clásico ante el Real Madrid, no ha descuidado su juego: "Nos importa mucho el cómo, porque sabemos que a partir del cómo vendrán los resultados. Hoy a partir del cómo vino un 3-0 antes del descanso, porque salió perfecto".

"Estamos bien, hay que creer, el equipo está con intensidad, con ganas, el vestuario es una piña. Las sensaciones son muy buenas cuando acaba el partido", opinó el catalán.

Por último, el técnico azulgrana explicó que Gavi, que tuvo que ser sustituido en el primer tiempo, "tiene un golpe", pero Sergio Roberto sí puede "tener más", pendiente de las pruebas.