La viuda del futbolista José Antonio Reyes utiliza sus redes sociales para recodar la figura de exmarido. A través de Instagram, Noelia López rinde homenaje al jugador compartiendo imágenes y reflexiones tras la muerte de Reyes en un trágico accidente de tráfico el pasado 1 de junio.

Unos mensajes que entran dentro de la normalidad de una persona que recuerda a un ser querido fallecido. Sin embargo, Noelia ha compartido en sus redes sociales la respuesta de una usuaria a la que no había gustado su último 'storie'. En el mismo, veíamos a Reyes junto a sus dos hijas y este mensaje de Noelia: "Para ser un ángel no hay que tener alas, solo hay que ser especial en la vida de otra persona".

Este fue el mensaje que recibió entonces Noelia López: "Noelia, por favor, para ya con estas cosas, sé que es difícil pero también hay gente, su primo que si se ha hablado de él, ya vale". El texto hace referencia a Jonathan, la otra víctima mortal del accidente de Reyes.

La viuda del jugador no dudó en responderle: "Hola, es el primer mensaje que recibo de este tipo. Voy a intentar tener tacto contigo a la hora de explicarme, el cual tú no has tenido conmigo. Primero, es mi Instagram personal, público sí, pero personal. Así que no hago daño a nadie recordando a mi marido, al padre de mis hijas, porque lo hago desde mi cuenta personal. Con el único objetivo de mantener vivo su recuerdo y de alguna manera exteriorizar lo que siento".

Noelia también se refiere a la mención de Jonathan: "Segundo, que hablen o no de mi marido o en su lugar, de su primo, no es un hecho que decida yo. Te vuelvo a repetir que desde mi cuenta personal recuerdo a la persona que me ha marcado la vida y que deja un gran vacío tanto en la mía como en la de mis hijas".

La mujer del futbolista termina haciéndole una recomendación: "Tercero y para finalizar, porque creo que te estoy dando demasiadas explicaciones intentando ser delicada, si no te gusta lo que publico solo tienes una opción y es dejar de mirar lo que publico, porque lo que publico lo hago porque quiero y lo voy a seguir haciendo. Para eso mi vida es mía".

Nacho Abad desveló la semana pasada una importante novedad relacionada con el accidente de José Antonio Reyes en Espejo Público. Contó en qué punto está la investigación de la Guardia Civil: "El exceso de velocidad era residual y no fue la causa del accidente de Reyes. El origen del accidente está en una de las ruedas". El exceso de velocidad, al parecer, era residual.