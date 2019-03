Vietto: "Sampaoli me llamó para venir aquí"

"Sampaoli me llamó para venir aquí, me dijo que confiaba mucho en mí y ha influido en ese aspecto y en mi decisión", decía Vietto durante su presentación en el Sánchez Pizjuán. También confesó que tenía "varias opciones" para fichar por otro equipo, pero que decidió irse al Sevilla porque "es el mejor lugar". "Soy un jugador joven, tengo que seguir creciendo y el Sevilla es el mejor lugar", asegura el argentino.

En cuanto al trato recibido en sus primeras horas como jugador del Sevilla CF, decía: "Me sentí muy cómodo por cómo me han recibido en el club, el cuerpo técnico y jugadores. Me encontré muy bien. El gol de ayer fue bonito y estoy contento aquí", indicaba Vietto refiriéndose a su tanto ante el Granada.

Por último, Vietto confesó que sus referencias goleadoras en la delantera del club de nervión eran Bacca y Gameiro: “Son grandes cifras, una gran referencia para mí, pero yo lo que trataré es aportarle lo máximo al Sevilla”.