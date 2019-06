Simeone, emocionado al recibir un reconocimiento en Buenos Aires

Diego Pablo Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid, fue distinguido como personalidad destacada del Deporte por parte de la Legislatura de Buenos Aires en un sencillo y emotivo acto que se realizó en el Salón Montevideo de este parlamento porteño.

Con un traje gris, camisa blanca y corbata negra, el distinguido 'Cholo' recibió elogiosas palabras del diputado del bloque Vamos Juntos Daniel Del Sol, que encabezó el evento que se realizó a sala llena. Simeone además de las elogiosas palabras del diputado recibió mensajes grabados de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, los exjugadores de la Selección Argentina, Gustavo López y Oscar Ruggeri, además del ex seleccionador de la 'Albiceleste', Alfio Basile.

En tiempo de tomar la palabra, Diego Simeone enfatizó con lágrimas en sus ojos: "Quiero agradecerle a todos los legisladores que han valorado mi carrera y optado por este reconocimiento que me llena de orgullo. Son muchos años que llevo trabajando fuera del país siempre buscando que digan que buen argentino".

"Estamos grandes y por eso nos emocionamos. Pero son muchos años viviendo afuera y quiero destacar que la construcción de mi profesión y por lo cual se me distingue fueron concebidos en mi país porque los primeros 20 años de mi vida los pasé acá. Entonces me ha quedado todo lo que me han dado mis profesores, mis padres, mi familia y mis amigos", añadió visiblemente emocionado y conmovido.

"Lo que siempre observo desde afuera es que individualmente somos muy buenos todos: somos creativos, tenemos espectaculares médicos, científicos, arquitectos pero nos cuesta lograr formar equipos. Ojalá que podamos dejar de lado ese ego que tenemos siempre dando vueltas todos, y me incluyo, para entender que tenemos un país maravilloso", expresó.

"Si logramos trabajar en conjunto y en equipo tendremos el país que todos queremos" fue la frase final del 'Cholo' antes de posar con su distinción con su flamante pareja y pasar al brindis final en la Sala Arturo Jaureche de la misma Legislatura Porteña. De esta manera se dio cumplimiento a una presentación presentada en el Parlamento porteño y aprobado por unanimidad el pasado 16 de mayo.

El 'Cholo' Simeone nació el 28 de abril de 1970 y se crió en el barrio porteño de San Nicolás. Jugó las divisiones formativas en tres clubes a la vez: Estrella de Oro de Caseros, General Paz de Mataderos y El Fortín de Devoto. A los 14 años pasó a las categorías inferiores del club Vélez Sasfield donde debutó profesionalmente el 13 de septiembre de 1987 en la derrota del 'Fortin' por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Como futbolista luego pasó al Pisa italiano, los españoles Sevilla y Atlético de Madrid y por Inter y Lazio, también de Italia. En 2003 regresó al Atlético para jugar dos años cuando decidió volver a la Argentina para cumplir un deseo personal: jugar en Racing Club, el club de sus amores y donde se retiró en 2006 para luego iniciar su carrera como entrenador.

Además Simeone fue un emblema de la Selección Argentina, donde disputó 106 encuentros y anotó 11 goles. Como técnico hasta el momento tiene nueve títulos: dos en Argentina (Torneo Apertura 2006 con Estudiantes y Torneo Clausura 2008 con River Plate) y los restantes siete con el Atlético de Madrid (Copa del Rey 2013, Liga y Supercopa de España 2014, Europa League 2012 y 2018, Supercopa de Europa 2012 y 2018), además de disputar dos finales Champions League (2014 y 2016).