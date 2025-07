El vídeo de Konaté sobre la muerte de Diogo Jota que hace llorar a las redes sociales: "Quizás, cuando nos retiremos..."

Ibrahima Konaté, futbolista del Liverpool, ha compartido en redes sociales un emotivo vídeo que ha dejado sin aliento a los aficionados y seguidores de Diogo Jota, jugador portugués que murió este pasado jueves en un accidente de tráfico en Zamora junto a su hermano.

Un montaje en el que aparecen ambos jugadores compartiendo diferentes anécdotas y momentos en el vestuario y fuera de él, como entrevistas, juegos y podcast. Un vídeo que ha compartido, y parece que montado, el propio Konaté, que era muy amigo del internacional portugués.

"Tal vez en el futuro, cuando nos retiremos"

Uno de los momentos más destacados y que verdaderamente ha llamado la atención de los usuarios era un fragmento en el cual Diogo Jota hablaba sobre el futuro: "Simplemente necesitamos un poco de espacio, jugamos la Eurocopa, el Mundial, todo, es como que esto (el fútbol) sigue, sigue y sigue y simplemente no tienes ese momento de volver atrás... Tal vez en el futuro, cuando nos retiremos", decía sonriendo mientras miraba a su amigo Konaté.

Una publicación que en apenas unas horas ya roza los cinco millones de me gustas y 32 millones de visualizaciones.

"Hoy es Diogo, ayer otra persona, mañana podíamos ser nosotros"

"Diogo... Todavía no me lo puedo creer. Estoy devastada. No tengo palabras para expresar mis sentimientos. ¡Más allá del extraordinario futbolista que eras, había un hombre excepcional, un amigo y hermano! Que tú y André descansen en paz.

Estoy realmente devastado por esta noticia. ¡Este club, esta familia que compartimos juntos, nunca te olvidará! Pienso en todos los momentos que compartimos y todavía no lo puedo creer, todos parecían perfectos... Puedes estar seguro de una cosa: tu familia no caminará sola. Estaremos allí para ayudarles a pasar este momento devastador.

Me gustaría dirigirme al mundo: hoy es Diogo y su hermano. Ayer fue otra persona. Mañana podríamos ser nosotros. Disfrutemos cada momento que la vida nos ofrece, con nuestras familias, amigos, incluso extraños. Tratemos de vivir en paz y enviarnos amor mutuamente. No sabemos lo que trae el mañana. TE AMO MI HERMANO", se puede leer en el mensaje de Konaté.

Neves y Cancelo se rompen en el minuto de silencio

Por otra parte, Rubén Neves y Joao Cancelo, futbolistas del Al Hilal, no pudieron aguantar las lágrimas en el minuto de silencio previo al partido entre Fluminense-Al Hilal (2-1) y las cámaras captaron sus rostros, completamente abatidos y desconsolados. Ambos eran muy buenos amigos de Diogo Jota y en el caso de Neves, habían coincidió incluso en el Wolverhampton y en el Oporto, además de en la Selección Portuguesa. Puede decirse que eran mejores amigos.

Bono, portero marroquí del Al Hilal, explicó detalladamente la relación que mantenían Neves y Jota: "No es fácil porque Rúben Neves es amigo íntimo de Jota. Estuvo muy tocado ayer en el hotel. La familia le llamó en la mitad de la noche. No pudo dormir".

