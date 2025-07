Neves y Cancelo rompen a llorar antes del Fluminense-Al Hilal por la muerte de Diogo Jota: "Le llamaron en mitad de la noche"

El mundo del fútbol todavía no ha asimilado la trágica muerte de Diogo Jota y su hermano André Filipe en un accidente de trágico el jueves pasado en el kilómetro 65 de la A-52, a la altura de Zamora. Dos días en los que compañeros, excompañeros y prácticamente todo el mundo del fútbol y del deporte se ha volcado con la familia, amigos y conocidos de ambos futbolistas. Diogo Jota tenía 28 años, se acababa de casar y tenía tres hijos.

Este sábado se ha celebrado el funeral por ambos en la Igreja Matriz de Gondomar, una iglesia católica en Portugal, a la cual han acudido cientos de personas entre los que se encuentran compañeros del Liverpool, la Selección Portuguesa, Wolves (su exequipo) y otras personalidades del fútbol. No obstante, este pasado viernes por la noche tuvo lugar un momento impactante justo antes de que se disputara el encuentro del Mundial de Clubes entre Fluminense y Al Hilal (2-1).

Neves y Cancelo rompen a llorar en el minuto de silencio

Rubén Neves y Joao Cancelo, futbolistas del Al Hilal, no pudieron aguantar las lágrimas en el minuto de silencio previo al partido y las cámaras captaron sus rostros, completamente abatidos y desconsolados. Ambos eran muy buenos amigos de Diogo Jota y en el caso de Neves, habían coincidió incluso en el Wolverhampton y en el Oporto, además de en la Selección Portuguesa. Puede decirse que eran mejores amigos.

Bono: "La familia de Jota llamó a Neves en mitad de la noche"

Bono, portero marroquí del Al Hilal, explicó detalladamente la relación que mantenían Neves y Jota: "No es fácil porque Rúben Neves es amigo íntimo de Jota. Estuvo muy tocado ayer en el hotel. La familia le llamó en la mitad de la noche. No pudo dormir".

"Has firmado un contrato más lejos de nosotros, pero sé que estás esperándonos, seguiremos nuestro camino juntos"

Rubén Neves se mostró especialmente afectado por el fallecimiento de su amigo y así lo mostró en un post completamente sincero y emocional en sus redes sociales: "Donde quiera que estés sé que leerás esto, nunca fuimos tan patéticos y ahora puede que me arrepienta un poco, pero sabes lo que significas para mí tanto como yo sé lo que soy para ti. Más que una amistad, somos familia, y no lo detendremos solo porque ahora decidiste firmar un contrato un poco más lejos de nosotros! Cuando vaya a la selección, seguirás a mi lado en la cena, en el autobús, en el avión... Siempre estarás ahí conmigo, como siempre. Sigamos riendo, haciendo planes, compartiendo nuestra vida unos con otros. Voy a asegurarme de que siempre estés presente y me aseguraré de que a tus seres queridos nunca les falte nada mientras estés allí, lejos pero pensando en nosotros, esperándonos. La vida nos ha unido y ahora no puede separarnos. Hemos logrado grandes cosas juntos, aún nos queda mucho por recorrer, sé que podemos. A partir de hoy, entrarás al campo conmigo y seguiremos nuestro camino juntos, en el escenario donde nos conocimos. Diogoal, ¡¡eres mi limonada favorita!!"

El futbolista del Al Hilal, pese a jugar este viernes ante Fluminense en Orlando, ha querido estar presente en el funeral de esta mañana en Gondomar, donde han acudido decenas y decenas de futbolistas: Van Dick, Chiesa, Bernardo Silva, Joao Moutinho, André Silva, Dalot y gran parte de la plantilla de Liverpool y la Selección, además de entrenadores como Mourinho, Fernando Santos, Villas-Boas, Nuno Espírito Santo e incluso el agente Jorge Mendes.

La razón por la que Diogo Jota viajaba en coche hacia Santander

Por otra parte, en las últimas horas ha trascendido que Diogo Jota estaba de viaje a Santander para coger un ferry que le llevara a Inglaterra para incorporarse a la concentración de pretemporada del Liverpool. Según la cadena británica BBC, el delantero de 28 años había pasado por el quirófano para una pequeña operación y le habían recomendado no volar en avión, por lo que se trasladó de Inglaterra a Oporto en coche para casarse hace unos días y planeaba hacer el mismo trayecto para volver a las islas británicas.

El portugués tenía que unirse al grupo de Arne Slot este lunes para empezar a preparar la próxima temporada. Según la misma fuente, Jota se encontraba de camino a Santander para coger un barco cuando se produjo el siniestro que se llevó su vida y la de su hermano André, futbolista del Peñafiel.

