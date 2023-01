El vídeo del Atlético que incendia las redes: "Cuando un dedo apunta al cielo, el tonto mira al dedo"

Casi 72 horas han pasado del derbi copero entre Real Madrid y Atlético de Madrid que se llevó el equipo blanco y la polémica sigue servida en redes sociales. Desde entonces, el club rojiblanco no ha cesado de señalar el arbitraje de Soto Grado, primero con las declaraciones postpartido de Simeone y más tarde con la llamativa carta de Miguel Ángel Gil Marín en la que carga contra el arbitraje sufrido en el Bernabéu.

"Desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Por desgracia ya no sorprende a nadie, no es noticia. Es algo muy evidente y sólo hay que recordar la historia. El Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones" decía parte del comunicado del consejero delegado.

A pesar del claro 'ataque' a la entidad madridista, ningún directivo blanco quiso entrar en la polémica y Carlo Ancelotti no tuvo más remedio que 'contestar' algunas preguntas, aun así, como suele se habitual en él, no entró en disputas y evitó el tema: "Nos merecimos ganar pero yo respeto todas las opiniones".

¿Un dardo al Madrid?

Sin embargo, este sábado por la noche el Atlético de Madrid emitió un vídeo en su página oficial de Twitter. Los colchoneros publicaron un extracto de apenas 20 segundos de la película 'Amelie' en la que un niño le dice a un hombre delante de una estatua que "cuando un dedo apunta al cielo, el tonto mira al dedo".

Enseguida se hizo viral el tuit y no tardaron en llegar los primeros comentarios, la mayoría de aficionados rojiblancos: "No me lo puedo creer", "por fin un CM en condiciones". Las especulaciones no han cesado desde entonces y todas van por el mismo lugar: las palabras de Gil Marín al conglomerado arbitral.

Un extracto del que se pueden sacar varias conclusiones, todas dependiendo del equipo del que se sea. Sigue la polémica y nuevamente el Atlético vuelve a echar más leña al fuego.