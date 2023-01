Simeone: "A nadie le importa que Ceballos no recibe la segunda amarilla"

Más información Horario y dónde ver el sorteo de semifinales de Copa del Rey

La polémica está servida. El intenso derbi de Copa del Rey entre Real Madrid y Atlético de Madrid finalizó con remontada de los de Ancelotti y con los de Simeone fuera de la Copa del Rey. Morata adelantó a un Atlético superior en la primera parte, pero el Real Madrid logró empatar tras un golazo de Rodrygo.

Pero antes del gol de Rodrygo se produjo una acción que pudo cambiar la suerte del derbi. Una falta de Ceballos en la frontal, cuando ya tenía una cartulina amarilla y con 0-1 en el marcador. Soto Grado solo interpretó falta y no sacó la segunda amarilla.

Para Simeone, técnico del Atlético de Madrid, esa acción pudo cambiar el final de la segunda parte.

"Hicimos un partido muy bueno. Un partido que hasta el minuto 70 que Ceballos hace una falta en la puerta del área y a nadie le importa que no recibe la segunda amarilla, pero nos habríamos quedado nosotros con uno más y ellos con uno menos con el resultado a favor y haciendo un muy buen partido. No sucedió. A los pocos minutos viene la expulsión de Savic, nos quedamos con uno menos", reflexionó Simeone.

"Hasta el gol de Rodrygo en una acción fantástica individual, el equipo generó muchas cosas buenas. Con el correr del partido se hizo más difícil sostenerse con uno menos, pese a que al final del partido tuvo la valentía de ir a buscar el empate. Me voy sumamente tranquilo con el esfuerzo de los jugadores, la imagen que dio el equipo", indicó Simeone.

"Quedamos fuera de la Liga de Campeones, quedamos fuera de la Copa del Rey, nos queda la segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita y después, con tranquilidad, miraremos todo lo que nos conviene a todos", analizó Simeone.

"No hace falta más aclarar lo que he aclarado. Quedamos fuera de la Champions, fuera de la Copa del Rey, el equipo tiene toda una segunda vuelta por delante, tengo una alegría enorme por estar en el Atlético de Madrid y desde el día que llegué hasta el día que me vaya me voy a dejar todo como siempre lo hice, entregándome al mil por mil con el equipo y con el club", insistió Simeone.

"Ceballos pudo ver amarilla, no la vio"

Simeone reconoce que habló con el árbitro, Soto Grado, sobre por qué no le pitaba ni una falta a Morata.

"Con mucho respeto le pregunté, porque pasó en el partido de San Sebastián que a Álvaro no le cobró ninguna falta en todo el partido. Le dije si tenía algo contra Morata. Entiendo que muchas veces se suele tirar. Y me dijo: 'Tú sabes que Morata alguna vez exagera su caída, pero me comí la falta', que no cobró y por la que tuvo que salir Morata por el golpe éste", admitió Simeone.

"Pero son decisiones. A nadie le importa lo que no pasó. Siempre hablamos de algo que nos pasó. Ceballos pudo ver amarilla, no la vio. Savic pudo ver amarilla, sí la vio. Estamos mal con el resultado, pero contentos y orgullosos por cómo compitieron", explicó Simeone.

"El Real Madrid fue superior de cara al gol en los momentos más importantes que se encontró con el partido. Tuvimos alguna situación de Griezmann, la de Carrasco, la de Memphis debajo de la portería... Pero cuando compiten de esta manera hay pocas cosas que reclamar al equipo e intentar seguir de esta manera", expuso.

"Por diferentes circunstancias, posiblemente no llegamos a esta tanda de penaltis que no se sabe cómo habría terminado. El equipo compitió para merecer algo más que no obtuvo, porque no apareció en el resultado", concluyó Simeone.