Valverde, sobre Coutinho: "Los grandes jugadores se adaptan rápido"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, después de la victoria de su equipo ante el Levante (3-0), se mostró convencido de que la adaptación de Philippe Coutinho al conjunto azulgrana será rápida.

"Esperamos que la adaptación de Coutinho sea rápida, pero los grandes jugadores se adaptan rápidamente. Que tenga buena relación con Luis Suárez y Paulinho ayuda", ha explicado Valverde en la comparecencia posterior al encuentro liguero disputado en el Camp Nou.

Ha sido una rueda de prensa que, más allá del partido contra el Levante, ha estado marcada por el fichaje del brasileño, procedente del Liverpool, a cambio de 160 millones de euros entre fijos y variables. Sobre Coutinho, Valverde ha destacado su versatilidad:

"Es un jugador que nos puede aportar muchas cosas. Se relaciona bien con el gol, da asistencias, también ayuda en el plano ofensivo y en la construcción del juego nos puede ayudar mucho. Puede jugar de exterior y de interior. Tiene cierta versatilidad".

Todo ello después de que el Barcelona haya sumado una nueva victoria en la Liga, en la que se mantiene como líder invicto con una ventaja de nueve puntos respecto al Atlético de Madrid. Sobre el triunfo contra el Levante, el preparador azulgrana ha destacado el buen primer tiempo de su equipo en contraposición con el segundo, cuando "el ritmo ha bajado".

"Es verdad que hemos salido muy mentalizados porque era el primer partido de Liga después del parón. Queríamos seguir ganando, sabiendo que el rival tiene una entidad que hacía tiempo que no perdía fuera de casa. Hemos salido mentalizados y hemos completado un primer tiempo en el que podíamos haber marcado más goles. En el segundo, el ritmo ha sido más bajo", ha analizado.

El primer tanto ha llegado gracias a la conexión entre Messi y Alba. En este sentido, Valverde ha elogiado la buena química entre ambos jugadores: "No me sorprende la asociación, porque yo como entrenador la he sufrido. Ahora que soy entrenador del Barça que la sufran otros".

Por último, se ha referido a la profundidad de banquillo que tendrá con vistas al segundo tramo de la temporada, cuando espera tener a sus jugadores motivados en todas las competiciones.

"A lo largo de una temporada se suceden los partidos. Hay jugadores que participan más, pero siempre buscamos cuáles pueden ser los minutos más importantes de la temporada y en eso tenemos la suerte de contar con grandes jugadores. A mí me toca tenerlos motivados para que estén bien en todas las competiciones", ha concluido.

Luis Suárez también habló sobre Coutinho

El uruguayo Luis Suárez, por su parte, ha asegurado sobre el fichaje de Philippe Coutinho, con quien coincidió en el Liverpool, que se trata de "un perfil de jugador" que al Barcelona "le viene muy bien".

Suárez coincidió en Anfield con el brasileño durante una temporada y media, la mitad de la 2012-13 y la 2013-14. Con el equipo de Liverpool, ambos jugadores entablaron una muy buena relación.

"Como compañero y amigo de Coutinho, me siento muy contento. Va a aportar mucho al equipo, ya que todo el mundo conoce su calidad y lleva muchos años rindiendo en la elite, lo queremos recibir de la mejor manera para que se sienta como en casa", ha dicho.

Luis Suárez, que ha recuperado su buena racha como goleador, ha agradecido la asistencia de Sergi Roberto, la quinta que le ha dado en el campeonato, en el tanto que ha marcado hoy. "Sergi Roberto viene aportando mucho al equipo, nos da muchísimo tanto en ataque y en defensa. Creo que el mérito no es de él o de mi, sino de todo el equipo", ha insistido.