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La UEFA rechaza la queja del Barcelona por el arbitraje de Istvan Kovacs: "Inadmisible"

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA considera "inadmisible" la protesta del club azulgrana por la jugada entre Musso y Pubill.

La jugada entre Pubill y Musso en el Camp Nou

La jugada entre Pubill y Musso en el Camp Nou@MPlusDeportes

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El Barcelona ya tiene respuesta a la queja que presentó la semana pasada por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs en el Camp Nou, en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. En concreto, el club catalán elevó una protesta al máximo organismo del fútbol europeo por la jugada entre Musso y Pubill, entendiendo que el defensa rojiblanco cometió penalti al detener el balón con la mano una vez que el portero argentino empujó el esférico con el pie.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha rechazado la queja formal y ha calificado de "inadmisible" la reclamación del club azulgrana, que consideraba que la actuación arbitral fue "contraria a la normativa actual, con incidencia en el desarrollo del encuentro y en su resultado", según indicó en un comunicado.

"Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, disputado el miércoles 8 de abril de 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el FC Barcelona presentó una protesta relacionada con una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró la protesta inadmisible", indica el organismo de la UEFA.

Los argumentos del Barcelona sobre la jugada de Pubill

El Barcelona interpreta que "el juego se había reanudado correctamente" y debería haberse señalado penalti, en contra de la interpretación del equipo arbitral. "El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes", rezaba el comunicado del Barcelona.

"En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes", apuntaba el club azulgrana.

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este martes en el Metropolitano en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con ventaja (0-2) para los de Simeone gracias a los goles de Julián Álvarez y Sorloth en la partido de ida en el Camp Nou.

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