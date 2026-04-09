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¿Era penalti o el balón no estaba en juego? La acción de Pubill que le pudo costar muy cara al Atlético

El central rojiblanco paró un balón con la mano después de que Musso moviera el balón con el pie. El colegiado Istvan Kovacs interpretó que la jugada no se había iniciado, pero la temporada pasada al Aston Villa le pitaron un penalti por una acción similar entre el Dibu Martínez y Tyrone Mings.

La jugada entre Pubill y Musso en el Camp Nou

La jugada entre Pubill y Musso en el Camp Nou@MPlusDeportes

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Corría el minuto 54 del partido en el Camp Nou, con 0-1 a favor del Atlético y el Barcelona con un jugador menos tras la expulsión de Pau Cubarsí en el minuto 44, cuando una jugada entre Juan Musso y Marc Pubill pudo cambiar el devenir del encuentro y quizás de la eliminatoria. El portero rojiblanco pareció sacar de puerta con un pase en corto sobre Marc Pubill, justo a su lado. Y la polémica se desató cuando el defensor colchonero paró el balón con la mano para sacar de nuevo.

El Barcelona pidió mano del central rojiblanco, al interpretar que la jugada ya estaba iniciada por parte de Musso, pero el árbitro Istvan Kovacs no lo estimó así. El precedente más inmediato de una jugada similar se produjo en la temporada pasada en el partido entre el Aston Villa y el Brujas, en la tercera jornada de la fase liga de la Champions. El 'Dibu' Martínez sacaba en corto y Tyrone Mings paraba el balón con la mano para iniciar la jugada. En ese caso, el colegiado interpretó que la jugada había sido iniciada por parte del guardameta argentino y señalaba penalti.

Y hace dos temporadas, una jugada similar se resolvió sin pitar penalti. Fue en un Arsenal y Bayern en cuartos de final. Un malentendido entre Raya y Gabriel también estuvo a punto de costarle carísimo al equipo londinense, aunque en esa ocasión el colegiado no pitó penalti.

¿Qué dijeron Flick y Simeone sobre la jugada?

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, fue muy claro con la jugada entre Pubill y Musso, asegurando que debió señalarse penalti y expulsión para el defensor rojiblanco.

"No sé qué pasó en la situación que el portero inicia la jugada y el defensor la coge con la mano y vuelve a jugar. Es una acción clara de segunda amarilla y penalti. No sé por qué el VAR no ha entrado. Ellos lo podrán explicar. No puedo creerlo. Es injusto pero es fútbol, hay que aceptarlo. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", indicó el entrenador alemán.

No lo vio así Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, asegurando que el árbitro István Kovács "interpretó lo mismo" que Marc Pubill "porque es sentido común".

"Si Marc, que estaba recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada, interpretó lo que interpretó y el árbitro interpretó lo mismo que interpretó Marc es porque solamente es sentido común del juego. Después podemos buscar todas las situaciones que queremos para, obviamente, opinar", indicó Simeone.

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