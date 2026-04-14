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Atlético de Madrid - Barcelona, en directo: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de la Champions League

Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver el Atlético de Madrid - Barcelona de cuartos de final de la Champions League.

Lamine Yamal encara a Matteo Ruggeri en el duelo de ida en el Camp Nou

Lamine Yamal encara a Matteo Ruggeri en el duelo de ida en el Camp NouReuters

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Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan de nuevo en el Metropolitano en la vuelta de los cuartos de final de la Champions Leeague, solo seis días después de la victoria del equipo de Simeone (0-2) en el Camp Nou. Los goles de Julián Álvarez y Sorloth colocan al conjunto colchonero como favorito para estar en la semifinales y enfrentarse al ganador del Arsenal - Sporting de Portugal, pero los de Hansi Flick prometen pelea este martes.

El Barcelona ha dejado LaLiga EA Sports vista para sentencia este fin de semana después de imponerse en el derbi (4-1) ante el Espanyol y tras el empate del Real Madrid (1-1) ante el Girona. Con una ventaja de nueve puntos y siete jornadas para el final, el equipo culé tiene el título completamente encarrilado y este martes buscará una remontada para repetir su presencia en las semifinales de la Liga de Campeones, ronda en la que el año pasado perdió ante el Inter de Milán.

La expedición azulgrana ha viajado a Madrid con Marc Bernal como principal novedad, aunque aún sin el alta médica. Habrá que ver si el centrocampista está disponible o no para la batalla de esta noche en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. También han entrado en la lista el defensa Gerard Martín, que se retiró al descanso de la victoria del sábado contra el Espanyol (4-1) por unos problemas físicos, y Frenkie de Jong, que reapareció en los minutos finales del derbi catalán.

Andreas Christensen y Raphael Dias 'Raphinha' son baja por lesión y Pau Cubarsí por sanción. La lista del Barça está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Balde, Arajo, Gerard Martín, Kounde, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Benal y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el duelo ante el Barça con la ventaja del duelo de ida y con la posible novedad de Pablo Barrios, que este lunes entrenó con el grupo. Simeone no podrá contar con José María Giménez, David Hancko y Marc Pubill, que cumplirá un partido de sanción.

Posibles onces del Atlético de Madrid - Barcelona

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano, Griezmann; Julián Álvarez y Lookman.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Eric García, Joao Cancelo; Gavi, Fermín, Pedri; Marcus Rashford, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Barcelona

El Atlético de Madrid - Barcelona, partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025 - 2026, se jugará el martes 14 de abril a las 21:00 horas en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid - Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Champions League.

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