Contundente "queja formal" del Barça a la UEFA por el no penalti de Pubill: "No es la primera vez..."

El FC Barcelona anunció este jueves que ha presentado una "queja formal" ante la UEFA por la actuación arbitral en la ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid, disputada el miércoles en el Camp Nou.

"Los servicios jurídicos del club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid", señaló el club en un comunicado.

"El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado", añadió.

La reclamación azulgrana se centra especialmente en una jugada concreta. En el minuto 54, el portero Juan Musso puso aparentemente el balón en juego y, acto seguido, su compañero Marc Pubill lo cogió con la mano dentro del área para volver a sacar. Según el club culé, la acción fue "sin que se señalara el correspondiente penalti".

"El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes", explicó la entidad.

El Barça, que cayó 0-2 y se complica la eliminatoria, fue más allá en su denuncia al hablar de un problema recurrente. "En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la Champions, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes", concluyó.

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