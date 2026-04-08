Barcelona - Atlético de Madrid: partido de cuartos de final de la Champions League, en directo

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan hoy (21:00 horas) en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026. El duelo entre culés y colchoneros garantiza un semifinalista español en la máxima competición de clubes del mundo, por el mismo lado del cuadro que van Arsenal y Sporting de Portugal.

Cuatro días después de enfrentarse en LaLiga, con victoria del Barça (1-2) en el Metropolitano, se vuelven a ver las caras dos equipos que también colisionaron en las semifinales de la Copa del Rey, competición en la que los de Simeone eliminaron al conjunto de Hansi Flick. En los dos últimos precedentes europeos, cuartos de final de las temporadas 2013-14 y 2015-16, el Atlético de Madrid eliminó al Barcelona, en ambas ocasiones los rojiblancos alcanzaron la final de la Liga de Campeones.

¡Alineaciones del Barcelona - Atlético de Madrid!

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Rashford y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.

¡Ya puedes seguir en directo el Barcelona - Atlético de Madrid de la Champions League!