Champions League
Barcelona - Atlético de Madrid: partido de cuartos de final de la Champions League, en directo
Sigue en directo el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid.
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Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan hoy (21:00 horas) en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026. El duelo entre culés y colchoneros garantiza un semifinalista español en la máxima competición de clubes del mundo, por el mismo lado del cuadro que van Arsenal y Sporting de Portugal.
Cuatro días después de enfrentarse en LaLiga, con victoria del Barça (1-2) en el Metropolitano, se vuelven a ver las caras dos equipos que también colisionaron en las semifinales de la Copa del Rey, competición en la que los de Simeone eliminaron al conjunto de Hansi Flick. En los dos últimos precedentes europeos, cuartos de final de las temporadas 2013-14 y 2015-16, el Atlético de Madrid eliminó al Barcelona, en ambas ocasiones los rojiblancos alcanzaron la final de la Liga de Campeones.
¡Alineaciones del Barcelona - Atlético de Madrid!
Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Rashford y Lewandowski.
Atlético de Madrid: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.
¡Ya puedes seguir en directo el Barcelona - Atlético de Madrid de la Champions League!
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Barcelona - Atlético de Madrid: partido de cuartos de la Champions League
Simeone le agradeció ayer a Griezmann "todo su trabajo y humildad" en la rueda de prensa anterior a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en la que los rojiblancos se enfrentarán este miércoles en el Camp Nou contra el Barça.
Antes de comenzar con las preguntas, el técnico argentino dedicó un discurso al delantero francés tras confirmarse que este verano abandonará el club madrileño para fichar por el Orlando City. "Eres una persona admirable para los chicos. La sociedad de hoy en día necesita a gente como tú. Gracias por todo lo que nos diste nos das y te voy a obligar a que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso y por cómo te comportaste siempre como profesional y como persona", declaró el entrenador.
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Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: partido de cuartos de la Champions League
Hansi Flick y Simeone hablaron este martes, en la previa del duelo de esta noche en el Camp Nou. Repasamos los más relevante de ambos entrenadores en rueda de prensa.
Hansi Flick: "Va a ser un partido diferente al de Liga, esto es la Champions. Es importante que juguemos con nuestro estilo, en defensa y en ataque, porque vamos a jugar contra un rival muy duro. También será importante el papel de la afición, que nos tienen que empujar. Tengo la sensación de que la conexión entre aficionados y equipo es muy buena y que los aficionados saben perfectamente cuándo el equipo necesita su ayuda, y mañana les necesitamos".
Hansi Flick: "Les encanta defender y saben cómo defender en bloque bajo. No es fácil marcar dos goles a un rival así. Trataremos de jugar lo mejor posible y conseguir un buen resultado, pero sabemos que tenemos un partido de vuelta".
Simeone: "Nosotros sabemos dónde estamos, sabemos a quién nos vamos a enfrentar. Sabemos el respeto que le tenemos, pero tenemos mucha ilusión. Necesitamos seguir adelante y no importa a quién tengamos delante, el camino es seguir adelante".
Simeone: "Es un rival importante en un momento importante de la competición, donde no hay rival menor. La Champions es siempre compleja, aún más en cuartos de final y en semifinales. Sabemos de la capacidad que tiene el Barcelona, lo fuerte que es en su casa; ha perdido muy pocos partidos, creo que de 23 partidos perdió sólo uno. Estamos aquí para competir".
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: partido de cuartos de la Champions League
Barça y Atleti van por lado derecho del cuadro y el ganador de la eliminatoria de cuartos de final de medirá ante el vencedor del Sporting de Portugal - Arsenal. Los de Arteta ganaron anoche (0-1) al conjunto luso en el Estadio José Alvalade de Lisboa y se presentan como los favoritos para estar en semifinales.
Al haber finalizado primeros en la fase liga, los ingleses jugarían sí o sí la vuelta de unas hipotéticas semifinales en el Emirates Stadium de Londres.
Hay que recordar que Barcelona y Atlético de Madrid juegan la denominada 'eliminatoria corta' de los cuartos de final, es decir, el partido de vuelta se jugará en el Metropolitano el próximo martes 14 de abril. Lo mismo ocurre con el PSG - Liverpool: ida hoy en el Parque de los Príncipes y vuelta el próximo martes en Anfield.
El Real Madrid cayó anoche ante el Bayern Múnich (1-2) en el Santiago Bernabéu; la vuelta de los cuartos de final se jugará el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena. Ese mismo día se jugará el Arsenal - Sporting en el Emirates Stadium
Horario cuartos de final de la Champions League 2025 - 2026
Martes 7 de abril
Real Madrid 1-2 Bayern de Múnich (21:00 horas)
Sporting de Portugal 0-1 Arsenal (21:00 horas)
Miércoles 8 de abril
Barcelona - Atlético de Madrid (21:00 horas)
PSG - Liverpool (21:00 horas)
Martes 14 de abril
Atlético de Madrid - Barcelona (21:00 horas)
Liverpool - PSG (21:00 horas)
Miércoles 15 de abril
Bayern de Múnich - Real Madrid (21:00 horas)
Arsenal - Sporting de Portugal (21:00 horas)
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: partido de cuartos de la Champions League
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid! Duelo español en la ronda de 1/4 de final que garantizará un semifinalista para el fútbol patrio en la máxima competición de clubes del mundo.
Culés y colchoneros se han enfrentado ya en cuatro ocasiones en lo que va de temporada: tres triunfos para el Barça y uno para el Atlético de Madrid. Los dos últimos precedentes entre ambos en Europa cayeron del lado rojiblanco, superando los de Simeone los cuartos de final en las temporadas 2013-14 y 2015-16 y llegando a las finales de Lisboa y Milán.
¡Sigue en directo minuto a minuto el Barcelona - Atlético de Madrid, partido de cuartos de final de la Champions League!
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