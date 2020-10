La UEFA permitirá un aforo del 30% en los partidos de Champions y Europa League

Tras el ensayo en la Supercopa de Europa, la UEFA ha decidido aprobar la vuelta de los aficionados a los estadios en la Champions y la Europa League.

El máximo organismo del fútbol europeo permitirá un 30% de aforo en los estadios de los equipos que compiten en sus cos competiciones continentales, siempre que el país en cuestión permita la presencia de aficionados en los campos.

"El número de espectadores estará limitado a un 30% de la capacidad respectiva de los estadios. Los aficionados visitantes no podrán entrar a los partidos hasta nuevo aviso", informó la UEFA tras la reunión mantenida por su Comité Ejecutivo.

"Tanto la admisión de los aficionados como el límite de la capacidad están sujetos a la decisión de las autoridades locales", ha aclarado la UEFA.

"Los partidos UEFA no podrán jugarse con espectadores allá donde las autoridades locales no lo permitan, y el límite del 30% de la capacidad sólo puede alcanzarse cuando el límite establecido por las autoridades locales no sea inferior, en cuyo caso, se aplicaría dicho límite", añade el organismo.

Además, la UEFA ha aclarado que dentro de los estadios y recintos deportivos también deberán cumplirse las medidas de distanciamiento social -obligatoria para los espectadores- y otras precauciones como el uso de mascarillas, las cuales deberán ser implementadas de acuerdo con las regulaciones locales, con el objetivo de frenar los contagios de coronavirus.