Toni Kroos y su amarilla ante el Sevilla: "Dios lo ve todo y probablemente luego le lesionó la pantorrilla"

Toni Kroos se las tuvo tiesas el pasado domingo con el colegiado Díaz de Mera durante el partido entre el Real Madrid y el Sevilla. El alemán se volvió loco tras una falta pitada por el árbitro en la primera parte, una acción que le costó la tarjeta amarilla por su airada protesta. El destino quiso que en la segunda parte el árbitro castellano-manchego se lesionara en el gemelo derecho y tuviera que ser sustituido por el cuatro árbitro, Carlos Fernández Buergo, del Comité Asturiano.

Dos días después del partido, resuelto con un golazo de Luka Modric a diez minutos del final, Toni Kroos ha hablado sobre lo ocurrido en el podcast Einfach mal Luppen, junto a su hermano Felix.

"No soy alguien a quien le guste tratar con los árbitros durante el partido, y nunca hago eso, pero es que fue demasiado", se sincera el centrocampista alemán.

"Creo que durante toda la primera mitad nos pitaron todo lo que estaba al límite de ser falta. Incluso cosas que no eran falta en absoluto. Lo que me enfadó tanto de mi acción fue que en realidad estaba a un metro de distancia. Eso fue una locura. Básicamente me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y que simplemente quiere chocar conmigo. Luego incluso me alejo para que no tenga mucho contacto conmigo, pero el árbitro lo ignoró", describe Kroos sobre la jugada en que vio la cartulina amarilla.

Kroos aún dejó una último reflexión, en tono irónico, sobre la posterior lesión del colegiado Isidro Díaz De Mera Escuderos.

"Dios lo ve todo y probablemente luego le lesionó la pantorrilla", apuntó el alemán en tono de broma.

"Acabábamos de tener dos o tres oportunidades realmente buenas. Realmente hizo todo mal, se lesionó en el momento equivocado. Hay que decir que el cuarto árbitro es mucho mejor árbitro. Hizo un buen trabajo", reflexionó Tono Kroos.

