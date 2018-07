Tomás Guasch: "Dicen que la pintada la hemos hecho mi familia y yo... que Dios me dé paciencia entre tanta estulticia"

"Este es el nivel y el ambiente en que nos movemos", ha asegurado el proclamado 'ministro de Deportes de Tabarnia'. "Pido que me dé Dios mucha paciencia para moverme entre tanta estulticia", lamenta el veterano periodista, quien cuenta que "los presuntos pintores" acusan a su familia y a él de 'autopintarse' la casa.

Guasch anuncia que va a presentar una denuncia el próximo lunes en Vic: "El objetivo es aumentar las pruebas de esta revolución de las sonrisas. Jordi Cañas, los padres de Albert Rivera, sedes del PSC y Ciudadanos, el juez Llarena, Boadella... Ojalá fuera el último, pero no creo".

"Si nos ponemos trascendentales, esto es filo-nazi. Esto lo hemos visto en los años 30; señalar al disidente. Es una táctica conocida y reprobable. Lo imperdonable de este Procés es la división y el desastre que estamos viviendo en Cataluña. Esto es horroroso", sigue Guasch.

Apoyo de Gabriel Rufián

"También te digo que el primer tuit que recibí de apoyo es de Gabriel Rufián. Lo ideal será discutir un modelo de vida, no de Cataluña ni de España. Dentro de una civilización... a estos señores no se les podrá perdonar. Boadella me dijo: 'Mientras que nos pinten la casa, tira pa'lante. Lo mala será el día que nos pinten la cara'", dice el periodista.