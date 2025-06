Peleas, droga y robos, los vecinos del Raval denuncian la inseguridad en el barrio

“Nos sentimos desamparados, inseguros, con miedo, no tenemos futuro” Son palabras de Maite, una vecina del barrio del Raval, situado en el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. “Lo que hay ahora no lo había visto nunca en mi vida y tengo 74 años, ahora todo es droga, peleas, robos y trifulcas” nos cuenta otro vecino, Ferran, él ha nacido en el Raval y ha regentado dos restaurantes en la zona. Dos testimonios importantes para entender como ha evolucionado el barrio. Se trata de un barrio afectado por delincuencia, traficantes, incivismo y el problema de los narcopisos. La imagen de personas drogándose en la calle, las peleas y los robos se han convertido en el día a día de una zona convertida en “un infierno” según estos vecinos. “El 80 por ciento de la gente del barrio se ha ido, el resto batallaremos hasta que podamos” asegura Maite que añade que apenas quedan tiendas de proximidad.

Daniel, un vecino de toda la vida, expresa su desesperación “Me han robado el móvil en la calle y me han entrado a casa por el balcón y me robaron tres móviles, dos viejos y otro nuevo”. Él habla así de lo que han sido las calle de su infancia “esto se ha convertido en el vertedero de Barcelona, hace pocos días vi una pelea donde un hombre perseguí a otro con una batidora industrial”

Vecinos del Raval piden policía fija ante la impunidad

También nos cuenta que ha sido amenazado en varias ocasiones, “no puedo salir al balcón porque me insultan”, de hecho mientras lo entrevistamos a plena luz del día es increpado por una persona. “Nos interrumpen, pero no me callarán, no pararé hasta que el barrio vuelva a estar mejor y se pueda pasear con tranquilidad”

Estos tres vecinos alzan la voz para denunciar la situación. Nos explican que el ambiente empeora por la noche y muchos vecinos tienen miedo de salir a la calle. “Por las noches no se puede salir a la calle sin miedo” asegura otro vecino. “Tengo dos niñas pequeñas y me da miedo” explica un padre de familia que vive en esta zona y que asegura está sufriendo “una constante degradación”.

Daniel pide que se establezca un puntos fijos policiales en el Raval para mejorar la seguridad y devolver la tranquilidad a los vecinos y comerciantes. Denuncian que los delincuentes actúan con mucha impunidad y esperan que las autoridades tomen medidas pero aseguran que ellos no se cansarán de denunciar la situación.

