Ter Stegen y Mascherano reciben el alta médica y están en la convocatoria del Barcelona

CILLESSEN SE QUEDA FUERA A FALTA DE LA DOCUMENTACIÓN

El Barcelona recupera efectivos para su visita al Athletic. Los azulgranas Ter Stegen y Mascherano ya tienen el alta médica y han entrado en una lista de 18 jugadores en la que no está Jasper Cillessen. El arquero holandés, reciente fichaje culé, no está entre los convocados al no haber recibido la entidad catalana la documentación necesaria para inscribirle. Además vuelven Rafinha y debuta André Gomes.