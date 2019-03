Simeone: "El gol dará a Jackson confianza y seguridad"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó, tras la victoria frente al Astana (4-0) en la Liga de Campeones, que el gol dará al colombiano Jackson Martínez "confianza y seguridad en sí mismo" y destacó que Yannick Carrasco está "dando argumentos" para tener "cada vez más minutos".

"La posición de delantero es diferente a las demás debido a que en muchísimos casos o en casi todos se vive mucho del gol. Y de la satisfacción del grupo no hace falta agregar absolutamente nada más que ver las imágenes (a todos sus compañeros abrazándose efusivamente a Jackson cuando anotó el 2-0)", dijo el técnico.

"Nos pone muy contentos, porque hay un compromiso grupal y buen afecto hacia el futbolista. Seguramente, le dará confianza y seguridad en sí mismo", continuó Simeone, que también tuvo elogios para Yannick Carrasco, que "dio mucha profundidad y una gran acción en la jugada que rompe el partido con el 1-0".

"Nos pone contentos. Carrasco es un chico que está creciendo y nos está dando argumentos para que siga teniendo cada vez más minutos. Nos pone contentos por él. El trabajo paga, él está trabajando muy bien y en consecuencia se ven los frutos", valoró del extremo belga, que disputó su segundo partido como titular.

Podrían haber anotado más goles

Simeone, que consideró que su equipo llevó "bastante bien" el partido de este miércoles y "posiblemente" podría haber marcado más goles de haber estado "más finos de cara al gol", advirtió de la dificultad del siguiente duelo con el Astana en la Liga de Campeones, el próximo 3 de noviembre en la capital kazaja.

"Me imagino un partido absolutamente diferente en Astana. He visto la idea de compromiso que tiene el equipo que hemos enfrentado y estoy convencido de que en Astana vamos a sufrir con un partido duro. No tendrá nada que ver con el que jugamos acá. No tengo ninguna duda de que el partido allí será complejo", concluyó.