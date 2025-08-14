Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Motor

Derrapes y motores pasados de revoluciones en el campeonato de 'spinning'

Una modalidad de deporte de motor con origen sudafricano que combina tradición, cultura y espectáculo, llena estadios en el país.

Derrapes y motores pasados de revoluciones en el campeonato de 'spinning'

Derrapes y motores pasados de revoluciones en el campeonato de 'spinning'

Publicidad

Jesús Martín
Publicado:

Cuando escuchan la palabra 'spinning' muchos piensan en un gimnasio y una bicicleta estática, pero en Sudáfrica tiene un significado completamente distinto. En el país africano significa tradición, espectáculo y cultura: una modalidad de deporte de motor que combina los derrapes, trompos y maniobras con giros imposibles que deja al público boquiabierto. Rugidos de motores, nubes de humo o neumáticos chirriando pueden ser indicativos de una competición de 'spinning'.

Algunos pueden confundir este deporte con el 'drifting' y es cierto que son muy parecidos. La principal diferencia es que en el deporte sudafricano los pilotos buscan hacer el mejor trompo con movimientos imprevisibles, giros deslumbrantes acompañados de una atmósfera perfecta con poca luz y música envolvente.

Además, en esta modalidad con origen en Sudáfrica el copiloto también tiene un papel de vital importancia, con saltos del vehículo en medio de un trompo, de pie sobre techos o capós de los coches, además de quedarse colgando de la puerta a centímetros del suelo.

Las raíces del 'spinning' provienen directamente de varias zonas de Sudáfrica, ya que se convirtió en una forma de expresión y resistencia contra las restricciones sociales que sufrían los ciudadanos. Surgió de forma orgánica y permitió que muchos jóvenes desarrollasen unas habilidades descomunales al volante. Esto generó unos lazos sociales muy fuertes y consiguió que la sociedad lo considerase como algo suyo.

En esta ocasión el ganador fue Panjaro Kruger, un chico que tiene claro lo que debe hacer para despertar el público: "Esta noche he conducido preciso, con mi propio estilo y el estilo del público, lo que ellos quieren", explicaba el campeón. El público enloqueció con cada derrape, con cada giro y con la actuación en conjunto del dúo: "Sabía que iba a ganar en la final porque mi precisión fue perfecta y las maniobras que hice fueron peligrosas".

Los conocimientos y la técnica se transmiten de padres a hijos y muchos niños crecen inmersos en esta cultura. Una pasión que comparten familiares y que unen comunidades enteras. Mientras los motores rugen, miles de aficionados se reúnen para disfrutar de esta deporte y recordar así una época que quedó atrás pero que jamás olvidarán

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La mujer del 'Pelé palestino' llora su muerte en Gaza: "No quería dejarnos, que Dios no perdone a quien hizo esto"

La mujer del 'Pelé palestino' llora su muerte: "No quería dejarnos, que Dios no perdone a quien hizo esto"

Publicidad

Deportes

Alcaraz choca con el juez de silla

Alcaraz choca con el juez de silla por un conflicto de marcas: "No, no voy a cubrirlo"

Derrapes y motores pasados de revoluciones en el campeonato de 'spinning'

Derrapes y motores pasados de revoluciones en el campeonato de 'spinning'

Mastantuono posa junto a Florentino Pérez con su nueva camiseta

El Real Madrid presenta a Franco Mastantuono: "Me voy a dejar la vida por esta camiseta"

Bernardo Ruiz, pionero del ciclismo español
Ciclismo

Muere Bernardo Ruiz, pionero del ciclismo español, a los 100 años

La UEFA lanza un mensaje a Israel antes de la Supercopa de Europa
Fútbol

La UEFA lanza un mensaje a Israel: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"

Alcaraz en el Masters 1.000 de Cincinnati
Tenis

Alcaraz avanza con autoridad en Cincinnati y se mide a Rublev en cuartos: "Estoy cada vez mejor"

El murciano arrolla a Nardi (6-1, 6-4) y muestra su mejor versión desde Wimbledon.

La joven voleibolista Simona Cinà
Italia

Caso Simona Cinà: ahogada en una piscina, con una marca en la nuca y bajo sospecha de haber consumido drogas

La voleibolista de 20 años, nadadora experta, fue hallada muerta en la piscina de una villa en Palermo tras una fiesta. La autopsia confirma que murió ahogada.

María Ermakova gana el oro al límite de sus fuerzas

La agónica victoria de Maria Ermakova en Rusia: "Son contracciones musculares involuntarias"

El espectacular récord mundial de Melania Rodríguez: "Era un salto que nunca había entrenado"

El espectacular récord mundial de Melania Rodríguez: "Era un salto que nunca había entrenado"

Calderón, el fichaje cancelado del Nàstic

Calderón, el fichaje cancelado del Nàstic por cagarse "en los muertos de los catalanes": "En Andalucía es una expresión normal"

Publicidad