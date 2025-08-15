Sorteo Extra ONCE
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: Comprobar décimo del viernes 15 de agosto
Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2025, donde podrás ganar hasta 15.000.000 euros.
- Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto
- Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto
- Premios del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto
- Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto
Publicidad
TODOS LOS PREMIOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VERANO DE LA ONCE
Primer premio de 15.000.000 de euros: 12151, serie 025.
Premios adicionales de 1.000.000 de euros: 47663 de la serie 052, 16001 de la serie 087, 90813 de la serie 088, 68911 de la serie 101, 40519 de la serie 111, 81840 de la serie 086, 72019 de la serie 007, 55606 de la serie 017 y 99418 de la serie 011.
Tercer premio de 40.000 euros: 12151.
Premio de 1.200 euros: acertante de las 4 últimas cifras (2151).
Premio de 120 euros: acertante de las 3 últimas cifras (151).
Premio de 12 euros: acertante de las últimas 2 cifras (51).
Premio de 6 euros (reintegro): acertante de la última cifra (1).
REINTEGRO DEL SORTEO DEL EXTRA DE VERANO
Los números acabados en 1 han sido premiados con el reintegro en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE. Con este premio se devuelve el precio del cupón del sorteo de hoy, 6 euros.
PREMIO A LAS 2 CIFRAS DEL EXTRA DE VERANO
Si en tu cupón llevas las 2 últimas cifras del número ganador (51), tienes un premio de 12 euros al cupón.
PREMIO A LAS 3 CIFRAS DEL EXTRA DE VERANO
Los números que coinciden con las 3 últimas cifras del cupón ganador (151) tienen un premio de 120 euros al cupón.
PREMIO A LAS 4 CIFRAS DEL EXTRA DE VERANO
Los números que coinciden con las 4 últimas cifras del cupón ganador (2151) tienen un premio de 1.200 euros al cupón.
TERCEROS PREMIOS DEL EXTRA DE VERANO
El premio de 40.000 euros al acertante de las 5 cifras del primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy es: 12151 en el sorteo del viernes 15 de agosto de 2025
NUMEROS PREMIADOS CON 1.000.000 DE EUROS EN EL SORTEO EXTRAORDINADIO DE VERANO DE LA ONCE
Los segundos premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy son:
47663 de la serie 052
16001 de la serie 087
90813 de la serie 088
68911 de la serie 101
40519 de la serie 111
81840 de la serie 086
72019 de la serie 007
55606 de la serie 017
99418 de la serie 011
97197 de la serie 079
PRIMER PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE
El primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 de hoy, 15 de agosto del 2025, dotado de 15.000.000 de euros, ha sido para el número 12151, de la serie 25.
SORTEO EXTRA DE VERANO EN DIRECTO
¡Empieza el Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025! Sigue el sorteo en directo con nosotros manteniendo la página actualizada. Consulta el resultado y todos los números premiados en el Extra de Verano de la ONCE de hoy, 15 de agosto. ¡Te deseamos toda la suerte del mundo!
PREMIOS EXTRA DE VERANO
¡Sólo 5 minutos para que comience el sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025! Ten a la vista todos tus números de tu cupón. Recuerda que hoy podrás ganar un primer premio de 15.000.000 de euros.
SORTEO EXTRA DE VERANO EN DIRECTO
En poco tiempo dará comienzo el Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy viernes 15 de agosto. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
RECORDATORIO PREMIOS EXTRA DE VERANO
Les recordamos el primer premio de 15.000.000 de euros acertando las 5 cifras y la serie.
REINTEGROS SORTEO EXTRA DE VERANO
Aunque parezca un premio de consolación, ganar el reintegro del Sorteo Extra de Verano de la ONCE no es ninguna tontería, ¡al menos recuperas lo invertido! En el sorteo de hoy viernes15 de agosto se reparten premios de 6 euros si aciertas la última cifra en tu cupón
TERCER PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE
El tercer premio del Sorteo Extra de Verano consta de 119 premios de 40.000 euros al cupón si aciertas las 5 cifras del cupón ganador.
SEGUNDO PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE consta de 10 premios de 1.000.000 euros al cupón.
PRIMER PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE
El primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE es de 1 único premio de 15.000.000 de euros al cupón si aciertas las 5 cifras y la serie. ¡Te deseamos mucha suerte!
COMPROBACIÓN DE RESULTADOS DEL SORTEO
Les recordamos que pueden comprobar su cupón del Sorteo extraordinario de Verano de la ONCE o de cualquiera de los sorteos de la ONCE en nuestra web de Antena 3 Noticias.
HORARIO SORTEO ONCE EXTRA DE VERANO
El Sorteo de la ONCE Extra de Verano de hoy, viernes 15 de agosto dará comienzo a las 21:15 h (horario peninsular). Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del Sorteo Extra de Verano, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS ONCE EXTRA DE VERANO
El sorteo de la ONCE Extra de Verano de hoy reparte un primer premio de 15.000.000 euros al acertar las 5 cifras y la serie; 10 premios de 1.000.000 euros y 119 premios de 40.000 euros.
SORTEO DE LA ONCE EXTRA DE VERANO: SORTEO DEL VIERNES EN DIRECTO
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la ONCE en directo! Saca tu cupón para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo extra de verano de la ONCE de hoy viernes 15 de agosto cuyo premio principal es de 15.000.000 euros si aciertas las cinco cifras y serie.
Publicidad