Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: Comprobar décimo del viernes 15 de agosto

Primer premio de 15.000.000 de euros: 12151, serie 025.

Premios adicionales de 1.000.000 de euros: 47663 de la serie 052, 16001 de la serie 087, 90813 de la serie 088, 68911 de la serie 101, 40519 de la serie 111, 81840 de la serie 086, 72019 de la serie 007, 55606 de la serie 017 y 99418 de la serie 011.

Tercer premio de 40.000 euros: 12151.

Premio de 1.200 euros: acertante de las 4 últimas cifras (2151).

Premio de 120 euros: acertante de las 3 últimas cifras (151).

Premio de 12 euros: acertante de las últimas 2 cifras (51).

Premio de 6 euros (reintegro): acertante de la última cifra (1).