Simeone: "Lo emocional puede resolver el partido"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que la final de la Supercopa de Europa, que juegan en Tallin ante el Real Madrid, se puede resolver "a nivel emocional", y ha manifestado que no cree que su equipo parta con menos posibilidades por ser el campeón de la Liga Europa, ya que "desde la ilusión" nunca se sienten "menos que nadie".

"No me guío malinterpretando lo de los presupuestos, que obviamente no son iguales. Sí me guío desde la ilusión, y desde la ilusión nunca nos sentimos menos que nadie. En este partido intentaremos hacerlo de la mejor manera para llevarlo al lugar que queremos", declaró en la rueda de prensa previa.

Así, reiteró que lo "emocional" puede "resolver" el choque. "Lo que es importante como en toda final, más allá de que físicamente podamos tener mejores condiciones por esta ida y vuelta de pretemporada, es la emoción y la ilusión, y creo que a nivel emocional es donde se puede resolver el partido", señaló.

Pretemporada atípica

Además, reconoció que han tenido una "pretemporada compleja" sobre todo por la ausencia de algunos jugadores.

"Tuvimos la alegría de que muchos futbolistas nuestros hayan jugado la final de la Copa del Mundo, pero eso ha hecho que vengan más tarde. Como dijo Godín, la ilusión que tienen por haber ganado hace poco les genera ese entusiasmo por seguir ganando. Entrenamos el mediocampo en Singapur y la defensa en Madrid, así que esperamos encontrarnos para ser estructurados, competitivos y un bloque, como hemos sido siempre", expuso.

Julen Lopetegui

El técnico de Buenos Aires habló además del nuevo entrenador blanco, Julen Lopetegui.

"Han manejado lo que nos ha pasado a nosotros, aunque han tenido más futbolistas con un poco más de tiempo. A simple vista, hay una presión importante en la pérdida de la pelota, una intención de posicionarse siempre en campo rival buscando presionar más alto... Esas son características que ya tenía Lopetegui como entrenador en la selección española. Buscará acercarse a lo que hizo en la selección española", subrayó.

Griezmann y el Balón de Oro

Sobre el galo Antoine Griezmann, considera que es un serio aspirante para ganar el Balón de Oro. "El Balón de Oro es una decisión que tendrán que tomar los que entienden de esto, pero está claro que Griezmann está posicionado muy bien para ganarlo", advirtió.

"Desde hace unos años los jugadores quieren venir al Atlético de Madrid y los jóvenes no se quieren ir"

Por otra parte, el 'Cholo' explicó las razones por las que jugadores como Antoine Griezmann han decidido apostar por el club a pesar de las ofertas de otros equipos.

"Lo que percibo desde hace unos años es que los jugadores quieren venir al Atlético de Madrid y que los jóvenes no se quieren ir, como en el caso de Lucas, de Saúl, de Koke, de Thomas, de Giménez... Vienen acompañando el crecimiento que está teniendo el club y van llegando futbolistas importantes", manifestó.

"Se va generando un trabajo colectivo del club y nuestro en los partidos para seguir generando competencia y crecimiento; a los futbolistas lo único que les interesa es ganar y crecer. Por eso se acercan al proyecto que seguimos teniendo y que buscaremos mejorar", continuó.

"Necesitamos mejorar lo que hicimos la temporada pasada"

Aún así, el preparador colchonero considera que deben seguir yendo "partido a partido". "Necesitamos mejorar lo que hicimos la temporada pasada. La expectativa es alta y nos van a exigir en consecuencia del plantel que estamos formando. Tenemos que seguir trabajando con lo chicos nuevos para formar el grupo; han entrado cinco o seis chicos nuevos, gente nueva dentro del vestuario, con la salida de gente importante como Gabi y Fernando Torres. Las expectativas son buenas, pero nos guiamos por el día a día y el partido a partido y no salimos de ahí", expresó.

"El fútbol es maravilloso porque nadie tiene la verdad y se puede ganar de distintas maneras"

En otro orden de cosas, Simeone encontró similitudes del equipo con la Francia campeona del mundo.

"El fútbol es maravilloso porque nadie tiene la verdad y se puede ganar de distintas maneras. Hemos visto distintas formas en el triunfo de Francia, no sé si similar al Atlético de Madrid, pero sí con características parecidas. Nadie tiene la verdad y todos competimos por intentar hacerlo lo mejor posible", afirmó.

En este sentido, apuntó a que la "de buenos futbolistas" les garantiza "tener buenas individualidades". "Los Rodrigo, los Lemar, los Gelson, los Kalinic... vienen a aportar talento, pero el talento viene de la mano del trabajo, y sin trabajo no podemos mejorar. Si mejoramos la estructura, las individualidades que vienen nos harán crecer", concluyó.