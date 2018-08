Sergio Ramos responde a Cristiano Ronaldo: "Siempre nos hemos sentido una familia"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, habló ante los medios de comunicación junto a Marcelo y el entrenador, Julen Lopetegui, a 24 horas de la Supercopa de Europa que les enfrentará al Atlético de Madrid.

El central tuvo mensajes para Jürgen Klopp, que sigue con sus críticas a Ramos por su acción con Salah en la final de la Champions League, y para Cristiano Ronaldo, que elogió a la Juventus porque cree que el club es "una familia".

"El club está por encima de todos los jugadores"

Sobre Klopp, asegura que su acción con Salah "no fue intencionada" y le da un 'palo' al alemán: "Se querrá justificar por no ganar la final, pero no es la primera que pierde. Le he votado como uno de los mejores entrenadores, para que se quede un poco más tranquilo".

Además, reconoce "no saber por dónde van los tiros" de Cristiano Ronaldo sobre sus comentarios en Turín. "Aquí siempre nos hemos sentido una familia, la clave del éxito ha sido eso. El club está por encima de todos los jugadores, incluso de los emblemáticos como él. El Real Madrid no dejará de ganar", opina Ramos.