Sergio Ramos anima al madridismo: "Volveremos a ganar con este escudo"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, lanzó un mensaje a su afición tras la derrota (2-4) de su equipo ante el Atlético de Madrid en la final de la Supercopa de Europa, asegurando que volverán "a ganar" sin lugar a dudas.

"Cada derrota nos enseña algo que debemos aprender. Volveremos a ganar con este escudo, que nadie lo dude. #HalaMadrid ayer, hoy, mañana y siempre", afirmó el sevillano en las redes sociales.

Ramos quiso motivar así a su equipo y afición, en su primera reacción tras la final de Tallin. Los pupilos de Julen Lopetegui tendrán la oportunidad de comenzar a resarcirse en el arranque liguero, frente al Getafe en el Bernabéu.

