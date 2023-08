Rubiales renueva a Jorge Vilda y le sube el sueldo: "Te invito a que te quedes con nosotros"

Polémico discurso el que ha llevado a cabo Luis Rubiales este viernes para dar explicaciones sobre el beso en los labios que le dio a Jenni Hermoso. Todo el mundo esperaba su dimisión, pero la realidad ha sido completamente diferente a lo que se pensó: "No voy a dimitir", estas fueron las palabras de Rubiales en hasta seis ocasiones.

Sin embargo, otro de los motivos por lo que este discurso ha sido tan polémico es por la forma en la que ha anunciado la renovación de Jorge Vilda, el actual seleccionador de la Selección Femenina. Este apoyó a Rubiales desde las primeras filas en la Asamblea en la que han tenido lugar las declaraciones y aplaudió en varias ocasiones sus intervenciones junto con el seleccionador masculino, Luis de la Fuente.

Rubiales dice el sueldo del entrenador

Rubiales se refiere a Jorge Vilda como el mejor entrenador del mundo del fútbol femenino. Ha aprovechado para lanzarle una oferta de renovación donde añadió cuál es el sueldo que el entrenador cobra anualmente: "Te invito a que te quedes con nosotros los próximos cuatro años cobrando medio millón de euros al año. Voy a decir lo que ganas, que no es el medio millón como decían algunos, son 160.000- 170.000 euros".

Ofrece a Montse Tomé ser directora deportiva

Del mismo modo, Rubiales ha aprovechado sus declaraciones para ofrecerle también a Montse Tomé el puesto de Directora Deportiva. Este puesto pertenecía a Jorge Vilda hasta el momento, pero desconocía si Tomé seguiría como segunda entrenadora.

Rubiales: “El beso era consentido”

El discurso llevado a cabo por Luis Rubiales ha traído mucha polémica, mientras todo el mundo pensaba que dimitirá de forma inminente, el presidente de la Federación Española de Fútbol ha confirmado este viernes que no iba a dimitir de su cargo y que el "pico" que se habían dado era consentido. "Ella me levantó , le dije que no se preocupara por el penalti fallado, casi nos caemos y le dije: '¿Un pico? y ella dijo 'vale'", ha asegurado Rubiales.

"El deseo que podía tener en ese beso era el mismo que el que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio, aunque se esté vendiendo en los medios. Tanto los que venden pleitesía a Tebas o al falso feminismo que es una lacra en este país. Fue un beso espontáneo, mutuo y eufórico. Y, sobre todo, consentido", asegura el presidente de la Federación Española de Fútbol.

Sin embargo, la tarde del viernes el sindicato que representa a Jenni Hermoso ha emitido un comunicado en el que ha informado de que en ningún momento ese beso había sido consentido. Más de 80 futbolistas han renunciado a la selección si no cambia la cúpula de la federación.