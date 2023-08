Alexia Putellas defiende a Jenni Hermoso de Rubiales: "Se acabó"

"Esto es inaceptable. Se acabó", se ha pronunciado Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona y de la selección española, tras conocer las justificaciones de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF). El mandatario federativo ha comparecido ante la asamblea del organismo, donde anunció que no dimitiría.

"Contigo compañera @Jennihermoso", abundaba en un breve mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) la futbolista culé, dos veces Balón de Oro y que formó parte del equipo nacional que se proclamó campeón en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Otras jugadoras como la madridista Athenea del Castillo también han mostrado su apoyo a Jenni Hermoso. La portera culé Cata Coll lamenta asimismo que las protagonistas no sean ellas: "Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas…".

Las compañeras se vuelcan con Jenni Hermoso

No han sido las únicas, sino las primeras en comenzar una oleada de publicaciones de futbolistas españolas criticando las palabras/decisiones de Luis Rubiales en la Asamblea de la RFEF. Se han unido Irene Paredes, Aitana Bonmatí, MVP del Mundial, María León, Patri Guijarro, Caldentey, Batlle, Marta Torrejón e incluso Lola Gallardo...

"Vergüenza ajena"

El discurso de Luis Rubiales, negándose a dimitir, ha sorprendido al mundo del fútbol. Su no dimisión ha provocadomúltiples reacciones de todo tipo. Una de ellas ha sido la del exportero del Real Madrid, Iker Casillas, que en cuanto acabó la Asamblea publicó un tweet señalando lo siguiente: "Vergüenza ajena".

Borja Iglesias renuncia a la Roja

Borja Iglesias, delantero del Real Betis, ha anunciado su decisión de "no volver a la selección" hasta que las cosas cambien, después de que Luis Rubiales no haya dimitido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y ha instado a que este tipo de actos "no queden impunes".

"Vestir la camiseta de la selección española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera"

"Vestir la camiseta de la selección española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", ha anunciado el futbolista internacional español desde su cuenta en la red social X (antigua Twitter).

El delantero bético se ha mostrado "triste y decepcionado" por la situación, tras el beso dado por Rubiales a Jenni Hermoso el pasado domingo, y ha subrayado que "no" se siente "representado por lo que ha pasado" en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera", ha apostillado al respecto.