Luis Enrique se 'moja' tras el discurso de Rubiales: "Su labor estos años ha sido sobresaliente"

Las reacciones al discurso de esta mañana de Luis Rubiales en la Asamblea de la RFEF no cesan. El turno le ha tocado ahora a Luis Enrique, exseleccionador español y actual técnico del PSG, que ha sido preguntado por el polémico tema en la previa del partido de liga ante el Lens.

Rubiales, que ha confirmado su continuidad al cargo de la RFEF (a la espera de próximos acontecimientos), ha sido 'defendido' por parte de Luis Enrique, que ha señalado el error del presidente pero que también ha expresado "que ya ha admitido su error".

"El presidente ha admitido su error"

Así ha sido la reflexión del entrenador asturiano sobre el polémico tema: "Si tengo que hablar basado en mi experiencia, en lo que he vivido, porque he estado muchos años en la Federación, creo que la labor de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional. Ahí están los números que lo avalan, las asambleas, las ayudas al fútbol modesto, diría una labor sobresaliente. El presidente ha admitido su error. Creo que mi opinión no es realmente necesaria sobre este tema", ha asegurado.

Durante toda la mañana y la tarde de hoy son centenares de personas, incluidas futbolistas, políticos y muchos más, los que tachan de "inaceptable" el discurso del todavía presidente de la RFEF.

El CSD entra en escena

El culebrón continúa. Es turno ahora del CSD, que ha emitido un comunicado oficial lamentando lo sucedido y anunciando una rueda de prensapara comunicar las actuaciones a emprender, que tendrá lugar este viernes a partir de las 17:00 horas, en la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.

En este expresan que "hoy mismo, con carácter inmediato, el Secretario de Estado para el Deporte, en calidad de presidente del CSD, elevará al TAD las denuncias remitidas al Consejo Superior de Deportes".