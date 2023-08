La reacción de Jennifer Hermoso en Ibiza a las palabras de Luis Rubiales

Luis Rubiales no ha dejado el cargo de presidente de la RFEF como se esperaba: "No voy a dimitir, no voy a dimitir", ha explicado el motrileño en la Asamblea tras dar sus razones para no hacerlo. Tras saber su decisión el foco se ha centrado en buscar la reacción de Jennifer Hermoso, la futbolista involucrada en el beso con Rubiales tras la final del Mundial de Fútbol.

La experimentada jugadora se encuentra ahora mismo en Ibiza disfrutando de unas merecidas vacaciones tras ser campeona del mundo hace apenas unos días.

Jennifer Hermoso no se pronuncia

Hermoso, por su parte, no ha querido pronunciarse sobre las palabras de Luis Rubiales. Fue un sindicato quién exigió en su nombre "medidas ejemplares" contra el presidente de la RFEF.

Putellas, Paredes, Aitana... en defensa de Jenni

"Esto es inaceptable. Se acabó", se ha pronunciado Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona y de la selección española, tras conocer las justificaciones de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF). El mandatario federativo ha comparecido ante la asamblea del organismo, donde anunció que no dimitiría. No ha sido la única, tan solo una de las primeras en denunciar las palabras de Rubiales en la Asamblea. Aitana Bonmatí, MVP del Mundial, María León, Patri Guijarro, Caldentey, Batlle y muchas más han puesto el grito en el cielo.

Contundente reacción del CSD

Por otra parte, este viernes a las 17 horas ha comparecido en directo Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes para elevar las denuncias presentadas al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Francos ha asegurado que Rubiales "no ha estado a la altura de lo que se esperaba" y que si el TAD lo tiene a bien, ellos mismos suspenderán "de sus funciones" a Luis Rubiales. El presidente del CSD también ha recriminado al motrileño que "hoy no era el día de atacar, había que bajar la mirada y pedir perdón. El Gobierno le va a frenar", además de reconocer que la intervención de Rubiales en la Asamblea le ha sorprendido: "Yo estaba convencido que el resultado de la Asamblea iba a ser otro, está claro que las formas no me han gustado", ha sentenciado.