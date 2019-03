Ronaldinho, sobre Messi: "Es difícil que el mejor jugador del mundo esté en crisis"

EL BRASILEÑO BUSCA EQUIPO

El ex jugador del Barcelona duda de que Leo Messi esté en crisis pese a las declaraciones que hizo tras perder la final de la Copa América frente a Chile junto a la selección argentina por segundo año consecutivo. Ronaldinho, que dejó el Fluminense brasileño en septiembre de 2015, sigue buscando un equipo que le haga feliz y próximamente anunciará su futuro: "No tengo claro en qué equipo me voy a retirar todavía".