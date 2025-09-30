Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El rifirrafe entre Koke y Vinícius en el derbi: "Mbappé es el mejor, te come la tostada"

Sale a la luz el pique entre Koke y Vinícius en el derbi del Metropolitano: del "llorón de mierda" al "te come la tostada".

Vin&iacute;cius y Koke en el derbi del Metropolitano

Vinícius y Koke en el derbi del MetropolitanoGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

El derbi madrileño disputado en el Metropolitano dejó, más allá del resultado, una intrahistoria captada por las cámaras de Movistar. Los protagonistas fueron Koke y Vinícius, quienes mantuvieron un pique constante a lo largo de los 90 minutos con frases que no tardaron en hacerse virales.

"Tú siempre, siempre hablas con la prensa. Todo lo que le digo lo habla a la prensa"

Vinícius

En uno de sus enfrentamientos, Vinícius le soltó a Koke un "llorón de mierda" que el capitán rojiblanco encajó con una sonrisa, aunque reservó su réplica para más adelante. En otro cruce, el brasileño le acusó de filtrar sus discusiones en el campo: "Tú siempre, siempre hablas con la prensa. Todo lo que le digo lo habla a la prensa". Y es que sus rencillas vienen de lejos.

"Claro, pero juega conmigo y vamos a ganar más"

La tensión fue creciendo hasta que Mbappé y Le Normand intervinieron para separar a ambos, cada uno llevándose al jugador rival. Fue entonces cuando Koke aprovechó para picar a Vinícius con un comentario en referencia al delantero francés: "El mejor". El madridista Vini respondió: "Claro, pero juega conmigo y vamos a ganar más".

Koke aún tenía guardada su última bala y remató el cruce con una frase que está siendo muy comentada en las redes sociales: "Te come la tostada". Una secuencia que reflejó la intensidad del derbi madrileño y la rivalidad entre dos de sus protagonistas.

