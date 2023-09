El recuerdo de Petón a Pepe Domingo Castaño: "Era el protector de los becarios"

José Antonio Martín Petón, exfutbolista, periodista, agente y comentarista, recuerda en Antena 3 Noticias a su amigo Pepe Domingo Castaño tras su muerte a los 80 años en Madrid: "Hubo días mejores, el día ayer es impeorable. Con la melancolía de la despedida no es un día sencillo. Va a costar mucho empezar un programa de radio sin el "¡hola, hola!" y sin la voz de Pepe Domingo. Está en el imaginario español desde hace 62 años en la radio, incluso antes desde que da el saltó desde Galicia hasta Madrid. No me ha sorprendido tanto cariño".

"Pepe Domingo era débil con el débil y fuerte con el fuerte, al contrario del común"

¿Y cómo hizo para no incomodar a nadie durante toda su carrera? Petón lo tiene claro: "En momentos muy aislados Pepe Domingo era débil con el débil y fuerte con el fuerte, al contrario del común. Cuando alguno de los suyos estaba agraviado, el agravio era para todos. He conocido poca gente que fuera tan amable, tan cariñoso con el último en llegar; eso es dificilísimo. Pepe se acercaba a ellos para evitarles la soledad. Estaba en su carácter desde la cuna y en el hecho de que formaba parte de una familia de 12 hermanos y que con menos de diez años vivía en un internado en Palencia. Él era más amigo del camarero que del dueño y el protector de todos los becarios".

Del '¡Pepe, un purito!' a las 'pipas Facundo'

Sobre su facilidad para vender desde un tractor a unas pipas o unos puritos en las cuñas de publicidad: "Él era un artista. Cambió la publicidad porque le tocó; si le hubieran tocado las necrológicas, pues serían algo antológico en la historia de la radio. Pepe decía que la radio era teatro, pero es que él era un actorazo de primera. Le tocó la publicidad y aplicó todo el talento para convertirlo en un show", bromea Petón.

Recuerda también sus momentos de intimidad junto a Pepe Domingo Castaño: "He vivido cosas tremendas, decisiones importantísimas que él tomó por todos, que esa es otra de las características del líder. Me voy a quedar con los momentos de intimidad que teníamos en un programa de radio que era esporádico y se llamaba 'Prohibido hablar de fútbol'. Nunca he llegado a esa altura de intimidad como en aquel momento".